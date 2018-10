Her er den gennemsnitlige dansker: Se om det er dig

Hedder du Anne Nielsen, er 42,3 år, bruger 4300 kroner på elektricitet om året, har en søn ved navn William og en datter, der hedder Ida, kan du være helt rolig.

Du er nemlig helt normal og gennemsnitlig.

Gik sommerferien tilmed til Spanien, hedder din mand Peter Nielsen, og går du i biffen to gange årligt? Ja, så bliver du bare endnu mere gennemsnitlig.

Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, der har kigget lidt på, hvordan den gennemsnitlige dansker er skåret.

Star Wars og lægebesøg

Bor man som dansker alene, har man en gennemsnitsindkomst på 320.040 kroner før skat, mens man som par med to børn har en indkomst på 965.759 kroner om året før skat.

I løbet af 2017 har flest danskere være i biografen for at se stjernekrigs-filmen 'Star Was: The Last Jedi', der solgte 470.000 billetter. I alt blev der solgt 11,9 millioner bio-billetter sidste år.

Og har du været til lægen en del gange i år, er du ikke alene. Den gennemsnitlige dansker har nemlig været et smut forbi lægepraksissen eller i tandlægestolen hele 10,5 gange i løbet af sidste år.

Du kan selv gå på opdagelse i grafikken fra Danmarks Statistik her: