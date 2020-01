Her er den kringlede vej hjem fra Wuhan

De første fire borgere med tilknytning til Danmark sidder netop nu i et fly på vej mod England fra den kinesiske by Wuhan, som er ramt af den smittefarlige Corona-virus.

Det oplyser sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) ved et pressemøde fredag morgen.

Herefter venter der dem endnu flere tjek, end de allerede har været igennem, selvom det forventes, at de er raske.

- De borgere, det drejer sig om, kommer ikke hjem, fordi de er syge. De kommer hjem, fordi de skal undgå at blive syge. De kommer hjem for at komme i sikkerhed, siger Magnus Heunicke.

Når flyet er landet i England, skal de fire med dansk tilknytning videre til Spanien, hvor repræsentanter fra det danske Forsvars Sanitetskommando vil tage i mod dem og give dem et helbredstjek, inden de kan rejse mod Danmark.

Ifølge direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, vil man herefter følge op på de pågældende personer i op til 14 dage.

- Vi snakker med hver enkelt af dem grundigt og laver en helt konkret risikovurdering ud fra den enkeltes situation. Har de været i kontakt med nogen, der var syge, har de været på sygehuset i Wuhan, og ud fra det laver vi en vurdering af behov for opfølgning for den enkelte.

- Som udgangspunkt vil vi sige til dem, at de skal måle deres temperatur to gange dagligt i op til 14 dage, og for enkelte vil vi måske arrangere daglige besøg, hvor vi tjekker temperatur, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

Danskernes vej fra Wuhan Fire danskere eller personer med tilknytning til Danmark ankommer i løbet af 24 timer til Danmark. Her kan du se, hvordan de vil blive taget imod undervejs på rejsen. De fire danskere flyver i et britisk fly fra Wuhan til England. Forinden er de blevet erklæret symptomfri af de kinesiske sundhedsmyndigheder. Undervejs på flyet holder sundhedsfagligt personale øje med passagererne. De lander i England ca. 14.30 dansk tid, og herfra skal de fire danskere videre på et fly til Spanien, hvor de vil blive modtaget af Forsvarets Sanitetskommando og tjekket af en læge fra Forsvaret, som laver en risikovurdering af hver enkelt. Efter dette tjek bliver danskerne fragtet med et af Forsvarets fly fra Spanien til Roskilde. Man har valgt at flyve til Roskilde, fordi lufthavnen her er brugt i tidligere lignende situationer. De fire bliver modtaget af det danske sundhedsberedskab i lufthavnen. Hvis de stadig er symptomfrie, vil de blive transporteret hjem af det regionale beredskab. Herefter vil der ske en opfølgning af hver enkelt i op til 14 dage, hvor de vil blive bedt om at tage deres temperatur to gange dagligt, og hvor man kan arrangere daglige besøg fra sundhedspersonale. Hvis de mod forventning udviser symptomer, når de lander i Roskilde, vil de blive fragtet til Hvidovre Hospital, hvor der er højisolationsstuer parat. Det samme vil ske, når de resterende 11 i de næste dage bliver sat på et fly hjem til Danmark. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen

11 fortsat i provins

På pressemødet kunne sundheds- og ældreministeren desuden fortælle, at 11 danskere fortsat befinder sig i provinsen.

- Vi arbejder meget hårdt på at få dem hjem hurtigst muligt, men vi er ikke det eneste land, der gerne vil have vores borgere hjem, og det sker i koordination med andre lande, siger Magnus Heunicke til Ekstra Bladet.

Hjemtransporten af de 11 danskere vil ske i løbet af de kommende dage i samarbejde med Frankrig, men ifølge ministeren rykker tidsplanerne sig konstant.

- Jeg vil også sige, at det er en logistisk og sundhedsfaglig stor opgave at få borgerne hjem. Alene det fly, som nu er på vej til England, kom meget senere afsted, end det var planlagt, fordi hver enkelt passager skal testes af de kinesiske sundhedsmyndigheder, før de må gå om bord på flyet, siger han.

Magnus Heunicke (S) følger situationen tæt og understreger, at man arbejder hårdt på at få alle danskere hjem fra Wuhan. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Ministeren oplyser, at de i alt 15 personer, som man arbejder på at få hjem, tæller både kvinder, mænd og børn, og at det både er danske statsborgere, personer med familiemæssig tilknytning til Danmark og personer med bopæl i Danmark.

Mere kan han ikke oplyse. Han understreger dog, at der ikke er nogen tvivl om, at det har været en voldsom personlig oplevelse for dem, der har været i provinsen, og derfor skal der tages et særligt hensyn.

- De her mennesker har været en uge i Hubei-provinsen, en fuldstændig lukket provins med den her virus, og ifølge myndighederne har man skullet blive indendøre. Nu er de på vej på en hjemrejse, er blevet testet og testet og tjekket undervejs og bliver nu hentet efter to mellemlandinger af Forsvarets fly, så vi har et hensyn at tage til at de, hvis de bliver erklæret symptomfrie, skal kunne genoptage deres normale tilværelse, siger ministeren.

Tillid til Kina

Man har en klar forventning om, at de fire, der ankommer til Danmark i løbet af de næste 24 timer, er helt raske, og ifølge Søren Brostrøm kan man godt have tillid til de kinesiske sundhedsmyndigheders vurdering.

- De bliver screenet før udrejse, og man ville ikke tillade syge mennesker at komme om bord på flyet. Der er også sundhedspersonale, som holder øje med folk undervejs på flyet, siger han.

Han er dog også glad for, at verdenssundhedsorganisationen WHO holder nøje øje med, hvad der foregår i Kina.

- Fra WHO er der meget ros til den kinesiske indsats, men også fortsat opmærksomhed på, at Kina skal være åbne og dele deres informationer, og også at man sender uafhængige teams fra WHO ind, som skal kigge på, hvad der foregår i Kina. Og det er meget betryggende, synes jeg, at der kommer de her uafhængige rapporter fra WHO, siger Søren Brostrøm.