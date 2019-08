Her er der ingen boligpanik før studiestart: Ronja kunne vælge og vrage

Om få dage starter flere tusinde håbefulde studerende på deres drømmestudie. Mange af dem får ikke kun travlt med at læse pensum og bunde øl i fredagsbaren, men også med at at finde et sted at bo.

Især i hovedstadsområdet er der akut mangel på studieboliger, men vender man blikket mod Nordens Paris, som er landets tredje største studieby med mere end 20.000 studerende, ser billedet helt anderledes ud.

- Vi oprettede en profil på Boligportalen torsdag aften, lørdag var vi ude og se den første lejlighed, og tirsdag skrev vi under på den her, siger 19-årige Ronja Ekstrand.

Hun sidder i en stor lys stue med stuk og originale plankegulve i det populære Vestbyen i Aalborg, der ligger få hundrede meter fra Jomfru Ane Gade.

- Vi havde mange lejligheder, vi kunne komme ud og se på. Jeg havde ikke troet, det ville gå så hurtigt. Mine forældre var også virkeligt overraskede over, hvor let, det var, fortæller hun.

I Aalborg kan de unge tillade sig at stille krav til boligen. For Ronja og veninden var det vigtigt, at lejligheden lå centralt, var billig nok til at kunne betales med SU'en alene og havde en stor fællesstue. Foto: René Schütze

Stuen, køkken og bad deler hun med sin veninde, mens de har hver deres værelse med plads til både dobbeltseng, sofa og skrivebord. 93 kvadratmeter i alt. Pris? 5800 kroner til deling.

- Det er virkelig rart, at jeg kan overleve uden at have et studiejob her i starten, smiler Ronja, der fra 1. september læser medicin med industriel specialisering på Aalborg Universitet.

Ledige lejemål

Siden 2011 er der ifølge tal fra AKU-Aalborg, der anviser kollegier og ungdomsboliger, bygget knap 5000 nye ungdomsboliger i byen, der har gennemgået en stor fornyelse de seneste år.

De mange nye boliger presser de private udlejningsfirmaer, fortæller Jan Hammershøy, der ejer Ejendomsselskabet Fortuna, som har knap 300 lejemål i den nordjyske hovedstad.

- Vi har ikke lejet ud til deleboliger til unge før, og jeg er også stadig lidt skeptisk, men vi bliver nødt til at gøre det, ellers står vi med ledige lejligheder, siger han og fortæller, at de også har sat prisen ned på mange boliger.

Mange studieboliger i Nordens Paris ligger på attraktive adresser. I Siloen blev penthouse-lejligheden for nylig solgt for over 17 millioner. På de nederste etager i samme bygning er der 50 kvadratmeter store ungdomsboliger til cirka 4000 kroner i husleje. Foto: René Schütze

Selvom studiestart lokker mange nye til byen, har han flere ledige lejemål i midtbyen netop nu, og han oplever at de nye studerende har meget nemt ved at finde noget at bo selv nu.

- Det er ikke bare let. Det er let, let, let, let! De unge kan vælge og vrage.

Efter hans mening er kommunen skyld i de udfordringer med tomme boliger som både han og andre udlejere står med.

- Der er bygget alt for meget. Aalborg Kommune har ikke været gode nok til at styre nybyggeriet, og det gælder også ungdomsboligerne, siger Jan.

Færre studerende

Situation fik i foråret bestyrelsen i AKU-Aalborg til at advare byrådet om, at der er for mange ungdomsboliger. En bekymring der ikke lader til at være stilnet af.

'Vi har i dette forår måtte konstatere tomme ventelister mange flere steder end vi tidligere har oplevet. Den nye situation har i foråret medført udlejningsvanskeligheder. For ansøgerne betyder situationen, at man kan skrive sig på venteliste én dag og få tilbudt en bolig næste dag, hvilket må siges at være en yderst unik situation,' skriver AKU-Aalborg i deres seneste nyhedsbrev fra juli.

Her fremgår det, at de i 2019 indtil da i alt har konstateret 237 måneders tomgang i de lejemål, de anviser til de studerende.

Samtidig kan man også se, at der i juli måned kun var 3904 på venteliste til en ungdomsbolig mod 5182 i samme måned sidste år. Ifølge AKU-Aalborg er det en entydig tendens.

Hos Aalborg Kommune tager man kritikken til sig.

- Der er bygget nok nu, og nogle steder er der også en overkapacitet i markedet. Vi havde svært ved at forestille os de tiltag, den tidligere regering lavede, som gjorde, at der nu kommer færre studerende ind på AAU, forklarer by- og landskabsrådmand, Hans Henrik Henriksen (S).

Der bliver stadig lavet masser af nye ungdomsboliger i Aalborg. Som her hvor et gammelt hotel er ved at blive bygget om. Foto: René Schütze

Alligevel er han ikke ked af, at der er blevet bygget så mange nye boliger til de unge i Aalborg.

- Vi har oplevet en stor befolkningstilvækst, som primært har været drevet af mange studerende, og vi har en ambition om at være en rigtig god studieby, hvor vi har tag-over-hovedet-garanti, når de studerende flytter til byen. Det andet kan vi ikke være bekendt over for de unge.

Rådmanden fortæller, at kommunen har bremset flere planlagte byggerier af ungdomsboliger, og at de netop har indført, at de studerende kan blive boende et halvt år efter endt uddanelse.

Der gik fem dage fra Ronja og veninden kiggede på de første boligannoncer på nettet, til de stod med nøglerne til deres nye tre-værelses lejlighed i hånden. Foto: René Schütze

Tilbage i delelejligheden i Aalborgs vestby mangler Ronja stadig at pakke nogle enkelte flyttekasser ud. Men modsat hendes københavnske modstykker kan hun gøre det i ro og mag, mens hun vender sig til tilværelsen som universitetsstuderende.

- Det er mega lækkert at have fået styr på det inden, så jeg kan fokusere 100 % på studiet. Og så er det også virkelig fedt at have god til til at komme på plads, siger hun.