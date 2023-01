Her er der risiko for snestorm

Nyt år, nye udfordringer - især hvis du befinder dig i Jylland.

For mandag kan Danmarks Meteorologiske Institut - DMI - varsle om risikoen for oversvømmelser, hvor vest- og sønderjyderne vurderes til at være særligt udsatte.

Det er dog ikke den eneste prognose, de vejrkyndige kan hive op af hatten. Og her vil det primært gå ud over nordjyderne, som kan blive ramt af en voldsom mængde sne.

Risiko?

Det hele står og falder dog med, hvordan lavtrykket, som passerer Danmark sidst på ugen, placerer sig. Med lavtrykket kan der følge hård blæst og sne i store mængder.

- Hvis nedbøren falder som sne, så skal vi varsle. Det vil vi gøre cirka 24 timer før.

- Kriteriet for varsling er mere end ti centimeter sne på seks timer, hvor vinden skal være hård eller derover, lyder forklaringen fra Hans Peter Wandler, som er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

- Er der en risiko for snestorm?

- Ja, det kan man godt sige.

Kommer an på placeringen

Med det hvide vejr følger der altid nogle en del udfordringer - især den trafikale slags.

Men ifølge meteorologen skal vi længere ud på ugen for at blive klogere på, om der vil være tale om snestorm.

- Hvis lavtrykket rykker sydpå, bliver en større del af landet ramt af hvidt nedbør. Hvis det rykker nordpå, vil den hvide nedbør rykke over til Sydnorge og Sverige, lyder forklaringen.

Det kan derfor ende med, at der falder en del regn fra himlen i stedet for sne.