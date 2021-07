Her er det bedste sted at overleve globalt kollaps

New Zealand er det bedste sted at overleve, hvis verdenssamfundet skulle kollapse som følge af en eller flere katastrofer.

Sådan lyder det i et nyt studie, skriver den britiske avis The Guardian.

Studiet er foretaget af forskere på Institut for Global Bæredygtighed på Anglia Ruskin University i britiske Cambridge.

Det tager udgangspunkt i, at verden bliver ramt af en voldsom finanskrise, ødelæggende klimaforandringer eller en endnu værre sundhedskrise end coronapandemien. Eller af dem alle på samme tid.

Konklusionen er, at øer med tempereret klima og lav befolkningstæthed er de bedste steder at overleve.

New Zealand, der ligger i Stillehavet sydøst for Australien, topper listen. Det efterfølges af Island, Irland, Tasmanien og Storbritannien.

Forskerne bag studiet siger, at den globale civilisation befinder sig 'et faretruende sted' blandt andet på grund af den enorme mængde energi, som samfundet kræver, og som er med til at forårsage klimaforandringer.

I studiet er landene blevet vurderet på deres evne til at dyrke fødevarer, beskytte deres grænser mod uønsket indvandring og fastholde et velfungerende strømsystem og produktionsniveau.

- Vi var ikke overraskede over, at New Zealand er på vores liste, siger professor Aled Jones fra Institut for Bæredygtighed til The Guardian.

- Vi tog udgangspunkt i, at man skulle kunne beskytte sine grænser, og klimaet skulle være tempereret. Så set i bakspejlet er det ret åbenlyst, at store øer med veludviklede samfund udgør listen, siger han.

Han tilføjer, at verden de seneste år både har gennemgået mangel på fødevarer, en finanskrise og en omfattende pandemi.

- Men vi har været heldige, at det ikke har ramt på samme tid. Der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke kan ske det samme år, siger Aled Jones.

Ifølge The Guardian har flere milliardærer købt jord i New Zealand for at etablere særlige sikkerhedsbunkere, hvis det globale samfund skulle kollapse.