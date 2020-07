Her er det 'endelige bevis'

Ny forskning viser, at man langt tidligere end ventet, har været i stand til at krydse faretruende og lange afstande til søs

Nu er det videnskabeligt bevist, at der allerede 1200 år før vores tidsregning har været rejser fra det sydamerikanske fastland og det østlige Polynesien. Længe før europæerne kom til.

Det skriver BBC.

Tilbage i 1947 forsøgte den norske eventyrer Thor Heyerdahl at bevise, at rejsen har været mulig med en primitiv båd længe før, hvad man ellers har troet. Og nu bakker forskningen ham op.

- Vi har fundet segmenter af DNA fra indfødte amerikanere på tværs af flere polynesiske øer, siger Alexander Ioannidis fra Stanford University i Californien. Han har været med til at undersøge 800 personers DNA for at finde frem til de afgørende resultater.

- Det er et konkluderende bevis for, at der har været kontakt.

Med andre ord har der altså været kontakt mellem indfødte på det amerikanske kontinent og polynesere, hvilket har affødt, at generne er blevet blandet.

Simulationer af vind- og strømforhold viser, at man med største sandsynlighed er rejst ud fra Ecuador eller Colombia, hvorefter man er stødt på Marquesaøerne og derefter Tuamotu-øerne, der hører til, hvad vi i dag kender som Fransk Polynesien. Rejser, der strækker sig over omkring 8000 kilomter.

Sådan så det ud, da Thor Heyerdahl forsøgte at bevise, at rejserne var mulige i 1947. En rejse, der er blevet filmatiseret i filmen opkaldt efter det primitive skudes navn, Kontiki: