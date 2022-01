Her er det forbudt: - En revolution

Plastik fantastisk bliver snart et levn, der hører fortiden til. Det skader vores klode, det forurener miljøet.

Og det vil Frankrig ikke finde sig i. Landet har nemlig fra årsskiftet lavet en ny lov om, at det er forbudt at pakke frugt og grønt ind i plastik, som man ellers genkender det nede fra dagligvarerbutikkerne.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, kalder det nye forbud 'en revolution' og ser Frankrig som et forbillede for en verden uden plastik til engangsbrug.

Det skriver The Guardian.

Der er eksempelvis tale om plastikindpakningen af agurker, pebere, squash, auberginer og porrer, som nu er forbudt. I alt er der 30 forskellige frugter og grøntsager, som ikke længere må have noget som helst plastik i sin indpakning.

Tomaten fortsætter lidt endnu

Dog er det ikke alle frugter og grøntsager, der har fået forbud mod plastik endnu. Tomater og forskellige bær-typer får lidt mere tid til at finde et alternativ til den skadelige indpakning. Planen er dog, at også her skal plastikken væk - det bliver bare først i 2026.

Franskmændene har regnet på tallene, og knap 37 procent af deres frugt og grøntsager bliver solgt i plastikemballage - det svarer til mere end 1 milliard enheder af engangs-plastik hvert år. Så forbuddet har bestemt tallene bag sig.