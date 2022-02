Her er det tæt på at gå galt for British Airways-fly

Fly var tæt på at vælte sidelæns under stormfuld landing

Et British Airways-fly på vej fra Aberdeen til London var tæt på at blive offer for stormen Corrie, da det skulle lande i Heathrow Lufthavn 31 januar.

Det skriver CNN.

British Airways-flyet, fanget på video af den lokale Jerry Dyer, forsøger at lande under stormen, og det er tæt på at gå grueligt galt.

På videoen ser man først flyet hoppe på landingsbanen, inden kraftige vindstød griber flyet og er tæt på at vælte det om på siden. Sekunder efter skraber flyets bagende mod jorden, da piloten forsøger at få flyet i luften igen.

Det lykkes heldigvis piloten at få flyet på vingerne igen, og ca. 16 minutter senere kunne flyet lande sikkert i Heathrow Lufthavn.

Om bord på flyet var to medlemmer af det britiske parlament, som begge var på vej til møde i det britiske underhus

Piloten er efterfølgende blevet rost fra flere sider for sin håndtering af situationen. Jerry Dyer, som optog hele optrinnet, giver piloten '10 ud af 10' i hans håndtering af situationen, som kunne være gået grueligt galt.