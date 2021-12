Her er dine fridage i 2022

Selvom forventningerne til et corona-frit år var store, blev de ikke just indfriet: Vi lukker året i med mundbind og hjemmeskole a la sidste år.

Ovenikøbet skydes nytårsraketterne ind i et år med noget færre forlængede weekender, end 2021 bød på, og med flere helligdage, der falder på en lørdag eller søndag. Det skriver Fagbladet 3F.

Vi begynder med:

Nytår

Rester af kransekage og knaldhætter skal støvsuges op på en lørdag i 2022, for 1. januar falder i en weekend. Dermed snydes mange for den ellers hellige nytårsdag. Og det giver i praksis også kun to dage at komme sig over tømmermændene, før hverdagen kalder for de fleste mandag 3. januar.

Påske

Mange havde set frem til festlige påskefrokoster i 2021, fordi de året før blev corona-aflyst. Men næh nej, i 2021 var nedlukning nummer to i gang, og påskefrokosterne måtte igen holdes udenfor – hvis de da ikke igen var aflyst.

Bringer 2022 fornyet håb om snaps og sild som i gamle dage? Forhåbentligt.

Påsken falder som altid på en torsdag-fredag plus en mandag, og her har rigtigt mange fri. Samtidigt falder den senere end i 2021, nemlig fra datoerne 14. april til 18. april, hvilket giver håb om lidt forårsvarme, der kan sætte corona-smitten skakmat.

Første maj

Første maj-festlighederne var aflyst for andet år i træk i 2021. Det er for tidligt at sige, om de får et comeback i 2022, men dagen falder på en søndag, så der er ingen ekstra fridag at hente dér næste år.

Store Bededag

Store Bededag er dén dag, hvor vi spiser morgenmad til aftensmad. Den falder som altid på en fredag – i 2022 lidt sent, nemlig 13. maj.

Kristi Himmelfartsdag

Kristi Flyvfart – i folkemunde - ligger som altid på en torsdag, og det er i 2022 26. maj.

Pinsen

Næste pusterum er Pinsen. I 2022 er søndag 5. juni 1. pinsedag, mens mandag 6. juni er 2. pinsedag.

Grundlovsdag

Ligesom sidste år falder Grundlovsdagen, som kan bruges til at lytte til politiske taler, i en weekend. Og ovenikøbet samme dag som 1. pinsedag, nemlig 5. juni. Så selvom Grundlovsdag ikke er en fridag for alle, vil den være det for de fleste i år, da den altså falder på en søndag.

Herefter tager kalenderen et stort hop, før fridagene falder igen.

Jul

Vi skal faktisk helt frem til julen, som i 2022 er dét, man kalder “arbejdsgivervenlig”. Også mere end 2021 var.

Der er nemlig ikke mange ekstra fridage at hente, da juleaften 2022 falder på en lørdag. Det betyder, at 1. juledag er en søndag, og 2. juledag er en mandag. Og nytårsaften falder så også på en lørdag – årets sidste dag.

Alt i alt er 2022 altså endnu mindre lønmodtagervenlig end 2021. Samlet er der kun tale om op til 7 ekstra fridage i 2022, der ikke spiser sig ind på en weekend. Det er to dage færre end i 2021.

Til gengæld kan vi håbe på, at fridagene kan opleves lidt mere fri, end de gjorde i de to foregående corona-år.

Og husk: Mange arbejder alligevel i helligdagene. Det er altså din overenskomst, der afgør, hvilke af helligdagene du har ret til frihed.