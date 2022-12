Her er dine fridage i 2023

Ved indgangen til 2023 larmer ét stort spørgsmål om kap med nytårsfyrværkeriet på Københavns Rådhusplads:

Bliver det i 2023 sidste gang, at danskerne har fri store bededag? Og varmer vi fremover de tørre hveder forgæves i ovnen og møder trofast op på arbejdet dagen efter, fordi den nye SVM-regering har afskaffet helligdagen fra 2024?

Svaret blafrer i den kolde østenvind, men klart står det, at hele 2023 alt i alt byder på lidt flere forlængede weekender, end 2022 gjorde, og knap så mange helligdage, der falder på en lørdag eller søndag. Det skriver Fagbladet 3F.

Jakobs Bededagsbombe: Store Flyttedag?

Annonce:

Nytårstømmermændene skal svedes hurtigt af i sofaen, for 1. januar falder på en søndag i 2023. Dermed snydes mange for den ellers hellige nytårsdag. Og det giver i praksis kun én dag at komme sig over tømmermændene, før hverdagen kalder for de fleste mandag 2. januar.

Efter et par år med corona-ramte påskefrokoster skal meget gå galt, hvis ikke påsken 2023 igen kan fejres med snaps og sild som i gamle dage.

Påsken falder som altid på en torsdag-fredag plus en mandag, og her har rigtigt mange fri. Samtidig falder den tidligere end i 2022, nemlig fra datoerne 6. april til 10. april, hvilket kan ende i både sol og sne – aprilvejr, som vi kender det.

Intet at rafle om: Helligdag skal ryge for evigt

Første maj-festlighederne fik comeback i 2022 efter to år med corona-aflysninger. I 2023 falder dagen på en mandag, så der er udsigt til en dejlig lang weekend for mange.

Lige i hælene af 1. maj kommer så store bededag, som man må gå ud fra, at de fleste danskere netop i 2023 skal ud og fejre. For fra 2024 kan helligdagen blive afskaffet, hvis det står til den nye SVM-regering. I 2023 falder den fredag 5. maj.

Annonce:

Kristi Himmelfartsdag - Kristi Flyvfart i folkemunde - ligger som altid på en torsdag, og i 2023 bliver det 18. maj.

Pinsen falder altid 50 dage efter påske. I 2023 ligger 1. pinsedag på søndag 28. maj, mens mandag 29. maj er 2. pinsedag.

Efter to år, hvor Grundlovsdag er faldet oveni en weekend, ligger dagen i 2023 på en mandag – 5. juni. Så der er mulighed for en fin, forlænget weekend med masser af politiske taler, selvom Grundlovsdag ikke er en fridag for alle.

Herefter tager kalenderen et spring, før helligdagene falder igen.

Omdøber bededag: Store Sygedag

Efter to år med dét, man kalder “arbejdsgivervenlig jul”, falder 2023 lidt mere ud til arbejdstagernes fordel. Juleaften 2023 falder nemlig på en søndag. Det betyder, at 1. juledag er en mandag, og 2. juledag er en tirsdag. Og nytårsaften falder så også på en søndag – årets sidste dag.

Annonce:

Alt i alt er 2023 altså noget mere lønmodtagervenlig end 2022. Samlet er der tale om op til ti ekstra fridage i 2023, der ikke spiser sig ind på en weekend. Det er tre dage flere end i 2022.

Vigtigt er det dog at huske, at mange alligevel arbejder i helligdagene. Det er altså din overenskomst, der afgør, hvilke af helligdagene du har ret til frihed.