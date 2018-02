Her er Facebooks nye våben mod falske nyheder: Postkort

Et af verdens mest teknologiske virksomheder går snart over til analog post i kampen mod falske politiske nyheder.

Ifølge Facebooks globale politiske direktør, Katie Harbath, vil firmaet sende postkort ud til annoncører i forsøget på at få bekræftet identiteten på dem, der køber politiske reklamer:

- Hvis du vil have en politisk reklame (på Facebook, red.), sender vi dig et postkort med en kode, du skal bruge for at dokumentere, at du befinder dig i USA, forklarede hun under en konference i weekenden.

- Men det vil ikke løse alt, erkender hun i et efterfølgende interview med Reuters.

Blandede sig i Trumps kampagne: Her er Ruslands 'trolde-fabrik'

Russere påvirkede præsidentvalg

Det analog tiltag kommer efter måneders kritik af, hvor nemt russiske agenter kunne købe sig til falske nyheder og propaganda under det amerikanske præsidentvalg.

Forleden rejste den særlige anklager Robert Mueller således en sag mod 13 navngivne russere og tre russiske firmaer, der mistænkes for omfattende vælgerbedrag i USA via blandt andet Facebook.

Det er planen, at Facebooks brug af postkort til at verificere annoncører er på plads, inden det amerikanske midtvejsvalg senere i år. Men også andre metoder kan blive taget i brug, fremgår det af dette opslag fra ledelsen i Facebook.

Du kan læse anklageskriftet fra Robert Mueller i sin fulde længde herunder.

Efter tiltale mod russere: - Trump kan ikke spille uvidende længere