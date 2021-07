Her er færrest vaccineret: - Vi kommer aldrig op på det niveau

Næsten 2,8 millioner danskere har påbegyndt deres vaccination mod coronavirus.

Men ikke alle danske kommuner er lige langt med vaccinationerne.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut er Ishøj Kommune den kommune i Danmark, hvor færrest borgere har fået første stik af coronavaccinen, mens Læsø Kommune er den kommune, hvor flest borgere har fået mindst et stik.

I Ishøj Kommune har 53,6 procent af borgerne således fået første stik, mens det tal er 80,1 procent i Læsø Kommune.

Borgmester: Vi kom for sent i gang

Ole Bjørstorp, der er borgmester i Ishøj, fortæller, at kommunen har efterspurgt muligheden for at vaccinere flere borgere tidligere, men det har de ifølge borgmesteren fået afslag på.

- Det er, fordi man kom for sent i gang med vaccinationer herude. Det er ikke, fordi vi ikke har krævet det. Det har vi gjort over for myndighederne, siger han.

Han mener, at man i Danmark burde have fordelt vaccinerne efter, hvor i landet der var flest smittede. Ishøj Kommune har flere gange toppet listen som den kommune i Danmark, der havde flest smittede.

Flere tiltag

Borgmesteren fortæller, at man i kommunen har gjort flere ting for at få borgerne til at lade sig stikke.

- Over for de tosprogede grupper har vi lavet en kampagne i et stykke tid for at hjælpe dem, hvis de havde svært at forstå, hvad der stod, siger han.

Ole Bjørstorp tror ikke, at kommunen kommer op på samme niveau som de kommuner, hvor en meget høj procentdel af borgerne er vaccinerede.

- Jeg tror, vi indhenter noget, men vi kommer aldrig op på det niveau, vi havde håbet på, fordi vi er for langt bagud, siger han.

Styrker den lokale indsats

Sundhedsstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at de har fokus på at styrke lokalindsatsen for at få flere borgere til at benytte tilbuddet om vaccine i de områder af Danmark, hvor der er lavest tilslutning.

- Vi ved, at der kan være nogle barrierer for nogle borgere, som gør, at de ikke bliver vaccineret, selvom de er inviterede, siger Niels Sandø, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

- Nogle kan for eksempel have svært ved at finde, forstå og handle på den information, de har fået, eller have svært ved at bruge systemer som e-Boks og bookingsystemet til vaccination, siger han videre.

Styrelsen har blandt andet oprettet flere lokale tilbud om vaccination, hvor folk kan møde op uden tidsbestilling.