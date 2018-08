Her er fejlene på DSB's rulletrapper: Afskærmninger var repareret med gaffatape

Ekstra Bladet kan nu fortælle, hvad der var baggrunden for, at DSB i går indstillede alle rulletrapper på hovedbanegården i København.

En aktindsigt hos Arbejdstilsynet blotlægger således, at trapperne skulle have været inspiceret for fem måneder siden, og da Arbejdstilsynet fandt ud af, at det ikke er sket, blev trapperne stoppet med det samme.

DSB-chef om lukkede rulletrapper: - Det kan jeg ikke komme ind på

Blandt fejlene oplyser Arbejdstilsynet, at følgende blev opdaget:

* Fejelister var afmonteret

* Afskærmninger, der var repareret med gaffatape og isoleringsbånd

* Manglende tænder til kamplader (de faste plader, der sidder ved start og slut af rulletrapper)

* Mangelfuld information i logbøger og driftsjournaler

Som Ekstra Bladet har afsløret gennem de seneste dage, er flere kommet til skade på rulletrapperne.

DSB lukker alle rulletrapper på Hovedbanegården

Senest søndag blev en 10-årig pige, hendes far, en brite og en 26-årig dansker kvæstet af en løs metalskinne på Københavns Hovedbanegård.

Ekstra Bladet har spurgt Arbejdstilsynet, om situationen på Københavns Hovedbanegård giver anledning til, at flere stationer skal kontrolleres. Til det oplyser tilsynet:

'Det er ikke Arbejdstilsynets opgave at føre tilsyn med alle rulletrapper i hele landet – men på baggrund af den aktuelle sag er det klart, at vi overvejer at komme på uanmeldt besøg på andre stationer eller steder med rulletrapper.'

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra DSB.

Skræk-rulletrappe var lige blevet repareret: Lignede en kniv