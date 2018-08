Her er han den første der har sagt op i 50 år

For at blive udvalgt til at blive astronaut hos NASA, skal man have bedrevet væsentligt mere i sit liv end at ligge på sofaen derhjemme eller have omdelt aviser.

Der er nemlig tre centrale krav:

1. En bachelor i ingeniørvidenskab, biovidenskab, fysik, datalogi eller matematik.

2. Mindst tre års professionel erfaring indenfor et relevant fag, efter uddannelsen er gennemført ELLER mindst 1000 flyvetimer som førstkommanderende pilot i et jetfly.

3. At være i stand til at gennemføre NASA's langstrakte fysiske astronaut-test. Man skal have mulighed for at have en synsstyrke på 20/20 ('normalt' syn) på hvert øje. Det er acceptabelt at bruge briller.

Derudover skal astronauterne have evner inden for lederskab, samarbejde og kommunikation.

