Her er hullet i restriktioner: - Ikke så smart

Et hul i restriktionerne gør, at man kan vinke farvel til den tarvelige corona-frisure. Ekspert mener ikke, at det er problematisk, som situationen er nu

Hvad virolog kalder for et 'musehul' i coronarestriktionerne har været med til at redde flere frisører - og en hel del frisurer.

For ifølge restriktionerne må frisører tage hjem til kunderne for at udføre en klipning, men de må ikke holde salonerne åben.

Ekstra Bladet har forholdt virolog Allan Randrup Thomsen til frisørernes smutvej, som han kalder 'musehul'.

- Er det ikke lidt paradoksalt?

- Det er det bestemt. Man kan sige, at det ikke er det mest smarte.

- Vi har jo fået en henstilling om at holde omgangskredsen så lille som muligt, og hvis man som frisør tager rundt til et antal kunder, bliver det ikke småt, siger han til Ekstra Bladet.

Bør ikke ændres

Faktisk var han ikke selv klar over smutvejen, før han fik fremlagt spørgsmålet. Og nu er det sent at gøre noget ved.

- Som situationen er nu, ser jeg ingen grund til at stramme op på den front.

- Man får svært ved at argumentere imod det, når kontakttallet er så lavt, siger han med henvisning til det aktuelle kontakttal på 0,6.

Det siger reglerne om liberale serviceerhverv Visse liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, skal holde lukket til og med 7. februar 2021.



Det betyder, at følgende liberale serviceerhverv skal holde lukket til og med den 7. februar 2021: Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker

Frisørsaloner – dvs. lokaler, hvorfra tjenesteydelsen leveres. Det er således ikke forbudt for frisører at klippe kunder i den enkelte kundes private hjem.

Øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder

Solarier

Praktisk køreundervisning i motordrevne køretøjer og teoretisk undervisning i lokaler, som de råder over. Dette gælder ikke for undervisning, der er rettet direkte mod at bidrage til erhvervsmæssig transport af gods eller personer, eller mod at bidrage til et effektivt beredskab Kilde: Coronasmitte.dk Vis mere Luk

- Redder forretningen

Rikke Winterskov fra Djursland er en af de frisører, der har fundet hullet i restriktionerne. Det gør, at hun ikke har drejet nøglen om.

Til Stiften forklarer hun:

- Jeg gør jo ikke det her for at tjene stort på det. Jeg gør det udelukkende for at overleve. Hvis ikke jeg tager ud og klipper folk i deres egne hjem, så står min klinik til at skulle lukke, når der skal betales moms i marts, siger hun.

En anden frisør er Nanna Kiel. Hun har fortalt til DR, at hun også klipper i kunders hjem, selv om hun også møder modstand.

- Jeg bliver mega ked af, at folk bliver sure, men jeg føler ikke, at jeg har noget valg, medmindre jeg gerne vil gældsætte mig familie. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så skal jeg lukke min virksomhed og gå på dagpenge, siger Nanna Kiel.