Her er hunden, der jagtede IS-leder i døden

Præsident Trump delte mandag et billede af hunden, der angiveligt jagtede lederen af Islamisk Stat ned i den tunnel, hvor han endte med at sprænge sig selv og tre børn i luften

Da den amerikanske præsident Donald Trump søndag kunne annoncere, at terror-lederen Abu Bakr al-Baghdadi var død, fortalte han også, at en af de hunde, der benyttes af de amerikanske specialstyrker, var blevet skadet under operationen.

Ifølge præsidenten havde hunden jagtet den selvudnævnte kalif ned i en tunnel, hvor han valgte at udløse sin bombevest.

Mandag valgte præsidenten så at dele et billede af hunden med resten af verden via sin twitter-konto.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

'Vi har afklassificeret et billede af den vidunderlige hund, (navnet er ikke blevet afklassificeret) der udførte et fantastisk stykke arbejde i forbindelse med at fange og dræbe lederen af ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi!,' skrev han i opslaget.

Tweetet blev sendt ud blot timer efter at den amerikanske general Mark A. Milley ved et pressemøde havde bekræftet historien om at hunden var blevet skadet under aktionen.

Han slog ved samme lejlighed fast, at der kun var tale om lettere skader, og at hunden var så meget i bedring, at den allerede er tilbage i tjeneste.

