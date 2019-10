Her er hver tredje ikke uddannet lærer

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Ikke nok med at fysisk og psykisk vold er en del af dagligdagen på en lang række skoler landet over. I en lang række kommuner må eleverne også affinde sig med at blive undervist af personer, der ikke er uddannede lærere.

Faktisk er der flere kommuner, hvor hver tredje underviser ikke er uddannet lærer

Den opsigtsvækkende melding kommer i kølvandet på Ekstra Bladets afsløringer af massive problemer med både fysisk og psykisk vold i landets skoler.

Tallene stammer fra en kortlægning af brugen af ikke-uddannede lærer landet over, som Analyse og Tal har lavet for Danmarks Lærerforening på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Og de vækker i høj grad bekymring hos Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen:

Alarmerende

- Det er rigtig alarmerende. Vi ved, at det, der er allermest afgørende for, at eleverne bliver dygtige af at gå i skole, er, at de har en god lærer.

På landsplan er cirka 17 procent af underviserne i folkeskolen ikke uddannet lærere, viser undersøgelsen.

Halsnæs er en af de kommuner, der har svært ved at tiltrække uddannede lærere. Her er 33,3 procent af underviserne på folkeskolerne ikke uddannet lærer, fremgår det af statistikken.

Og det er især på grund af en generel mangel på lærere, siger Helge Friis (S), formand for Halsnæs kommunes skoleudvalg, som dog generelt mener, at tallet er lavere.

Ikke lyserødt

- For år tilbage havde vi svært ved at tiltrække uddannede lærere, men dem, som vi ansatte i stedet, har vi brugt tid på at efteruddanne, mens de har været hos os. Men de optræder stadigvæk i statistikken som ikke-uddannede.

- Og nogle er universitetsuddannede, og de er i virkeligheden på et højere niveau end folkeskolelærere, men de optræder også i statistikken som ikke-uddannede.

Anders Bondo Christensen er imidlertid ikke enig i, at en universitetsuddannet er lige så god, som en lærer uddannet på et seminarium:

- Du kan godt være en god atomfysiker, men det betyder ikke, at du er en god fysiklærer. Det afgørende er, at man har evnen til at formidle stoffet. Det er den ene grundkompetence. Den anden, som vi lærer gennem vores uddannelse, er relationen mellem lærer og elev. Evnen til at opbygge relation til eleverne er helt afgørende for elevernes fagpunkter, siger han.

Læreruddannelse frygter problemer

Selv om Københavns Professionshøjskole, landets største uddannelsessted for folkeskolelærer, kan se, at der igen er flere unge, som søger ind, er det ikke uden bekymring, at skolen kigger ind i fremtiden:

– I en årrække har vi ikke kunne optage så mange på læreruddannelsen, som vi har vidst, at der bliver behov for. Nu begynder det at få konsekvenser. Flere kommuner melder allerede nu om rekrutteringsproblemer og endnu flere forventer det bliver et større problem i de kommende år, siger Jakob Aagaard Harder, dekan på Det Lærerfaglige Fakultet, og fortsætter:

– Det er derfor glædeligt, at der er tegn på stigende interesse for læreruddannelsen.

– Men vi er ikke der endnu, hvor vi kan afblæse faren for, at skolerne i regionen ikke kan finde nye lærere, når andre stopper, siger han.

På Magleblik er hver femte ikke uddannet lærer: Alle bidrager positivt

På Magleblik Skole er der 50 uddannede lærere, og 12 er ikke uddannede lærer. Men ifølge skoleleder Wenche Pernille Fogsgaard er det ikke et problem for skolen. I en mail til Ekstra Bladet skriver hun:

’Gennem de senere år har der været perioder, hvor det har været svært at rekruttere uddannede lærere. Det gælder også andre steder end i Halsnæs. Derfor er det et vigtigt fokusområde at tiltrække og fastholde dygtige lærere. Det synes vi, at vi generelt har haft held med, selvom vi får færre ansøgninger end kommunerne tæt på København og andre uddannelsesbyer.’

Hun peger videre på, at folk med anden baggrund også kan bidrage til indlæringsmiljøet:

