Her er Lauritzens afløser

Der vil snart være et vestjysk islæt i toppen af Venstre på Christiansborg.

Ifølge TV MIDTVESTs oplysninger, bliver det folketingsmedlemmet Thomas Danielsen fra Holstebro, der overtager den tomme post som gruppeformand i Venstre.

TV MIDTVEST erfarer, at Holstebro-politikeren på et gruppemøde klokken 11 bliver valgt til posten af sine folketingskolleger i Venstre-gruppen på Christiansborg.

Thomas Danielsen skal overtage pladsen fra Karsten Lauritzen, der fredag meldte sin afgang med Folketinget, for at tage et job som direktør i DI Transport.

Hen over weekenden har man så skullet finde en ny gruppeformand, og her er valget altså faldet på den 38-årige Thomas Danielsen fra Holstebro, der længe har lagt vægt på sin store kærlighed til sit bagland.

På sin hjemmeside skriver han følgende:

”Alt jeg foretager mig på Christiansborg, udspringer fra Vestjylland. Jeg er landspolitiker, men jeg lægger ikke skjul på, at min virkelyst udspringer min hjemegn, som mit hjerte banker for.”

Indtil videre har hans rolle i partiet blandt andet talt ordførerskaber indenfor jagt og søfart, mens han også har fået titlen som ”minkordfører” i forbindelse med minksagen.

Nu venter dog en noget anden opgave for Danielsen.

Thomas Danielsen har siddet i Folketinget for Venstre siden 2011.

Fra 2006-2013 var han medlem af byrådet i Holstebro Kommune og har derudover arbejdet som bankrådgiver i Sparekassen Holstebro.

Den nye rolle betyder med andre ord, at han tager en pænt skridt frem i hierarkiet i partiet. Han bliver således en del af folketingsgruppens ledelse sammen med gruppenæstformand Lars Christian Lilleholt, gruppesekretær Erling Bonnesen og politisk ordfører Sofie Løhde.

Tidligere gruppeformænd i Venstre fra landsdelen har blandt andre været Søren Gade og Kristian Jensen.