Her er listen: De må åbne - de skal holde lukket

Her er oversigten over genåbningen af Danmark

De må åbne:

Frisører

Fysioterapeuter

Kiropraktorer

Ergoterapeuter

Osteopater

Kliniske Diætister

Fodterapeuter

Optikere

Psykologer

Tandområdet, herunder kliniske tandteknikere, tandlæger og tandplejere

Høreområdet

Private hospitaler og klinikker

Skønheds- og massageklinikker

Kropsplejeklinikker

Spaklinikker

Tatovører og piercingklinikker

Øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter inde-bærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier.

Køreskoler

Samtidig står det klar, at det ikke bliver det samme, som det plejer. Myndighederne skal i dialog med de forskellige brancher for at aftale de praktiske forhold. Men forvent ikke ugeblade og kaffehygge hos frisøren eller tatovøren.

Domstolene:

Efter seks uger på nødblus genåbner landets domstole den 27. april. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen vurderer, at op mod 75 procent af alle sager herefter kan gennemføres. Direktør for Domstolsstyrelsen, Kristian Hertz, forsikrer, at genåbningen vil ske, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Der arbejdes på højtryk for at finde løsninger, som gør, at vi kan få domstolene op at køre i højest mulig kadence, uden at det går ud over sundhedsmæssige hensyn, siger Kristian Hertz i meddelelsen.

Derudover opfordres der til, at Familieretshuset, forskingslaboratorier og afsoning af fængselsstraffe kommer i gang igen.

Ældre og sårbare

Statsministeriet skriver:

'Der etableres partnerskaber på tværs af myndigheder, civilsamfund, kulturinstitutioner, private aktører og den offentlige sektor, der kan udvikle initiativer der modvirker ensomhed, sårbarhed og støtter socialt udsatte børn og unge. Der findes nye metoder til at understøtte besøg fra familie og pårørende på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Partierne drøfter i de kommende dage de enkelte tiltag nærmere med de relevante ressortministre og myndigheder'.

De er stadig lukkede:

Som det fremgår af bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19, så er følgende steder stadig lukkede:

- Offentlige kultur-, kirke- og fritidsinstitutioner

- Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet

- Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer

- Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre, teatre og biografer