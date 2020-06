Her er listen: Disse lande må du rejse til fra 27. juni

Torsdag har regeringen præsenteret nogle af de kriterier, der skal opfyldes, for at rejsevejledningerne dropper at fraråde alle ikke-nødvendige rejser.

Det er kun lande i EU's Schengen-samarbejde og Storbritannien, som kan blive åbnet ved at opfylde kriterierne.

Et af kriterierne er, at der er under 20 nye tilfælde per 100.000 indbyggere i landet per uge.

På DR kan man se, hvor mange nye smittefælde de enkelte lande har.

To lande - Sverige og Portugal - opfylder torsdag ikke det kriterie. Her er status på nogle af de lande, som danske turister oftest rejser til:

* Sverige: 75,1.

* Portugal: 20,2.

* Storbritannien: 13,7.

* Spanien: 5,1.

* Frankrig: 4,1.

* Italien 3,4.

* Tyskland: 2,5.

* Grækenland: 1,3.

Disse europæiske lande må du rejse til efter 27. juni på nuværende tidspunkt Belgien

Bulgarien

Cypern

Estland

Finland

Frankrig

Grækenland

Irland

Island

Italien

Kroatien

Letland

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Malta

Norge

Holland

Polen

Rumænien

Schweiz

Slovakiet

Slovenien

Spanien

Storbritannien

Tjekkiet

Tyskland

Ungarn

Østrig

Der vil også være et krav om, at Statens Serum Institut kan godkende det test-program, som landenes myndigheder udfører, før et land kan stryges fra listen med karantæne-lande.

For nordiske lande vil der blive lavet regler fra region til region, hvis et land - sådan som Sverige - ikke opfylder kriterierne om nye tilfælde.

