Her er Metroens mange møgsager

Kort før åbningen af Cityringen steg priserne for at bruge hele metro-nettet med 20 procent. Nu skal kunderne afkræves et såkaldt 'kvalitetstillæg' på 1,60 kroner pr. tur i myldretiden og 1,28 kroner for øvrige ture. Kvalitetstillæget er metroens ord for takstforhøjelse, ligesom de kalder billetkontrollører 'stewarder'.

Med takstforhøjelse er det slut med at betale samme pris for at køre de samme zoner i bus, tog og metro. Ifølge kritikere er gebyret er stort tilbageskridt for passagererne i hovedstadsområdet, fordi tillægget gør billetsystemet mere uigennemskueligt og besværligt.

’Det er også et tilbageskridt for det arbejde, som trafikselskaber, myndigheder og politikere i årevis har gjort for et enkelt takst- og billetsystem på Sjælland,’ mener Forbrugerrådet Tænk.