Her er optagelserne TV2 vil have stoppet

Du kan se den ene skjulte optagelse i videofeltet øverst i denne artikel og de to andre nederst i artiklen.

TV2 kræver nu et såkaldt fogedforbud mod, at Ekstra Bladet bringer TV2's skjulte optagelser af 90-årige, demenssyge Else, som bliver udsat for 'omfattende plejesvigt, overgreb, nedværdigende tale og sundhedsfarlig hygiejne' på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Derfor er avisens chefredaktør, Poul Madsen, onsdag morgen på vej i retten, hvor det vil blive afgjort, om Ekstra Bladet fortsat kan vise videoerne.

TV2 kræver fogedforbud mod Ekstra Bladet

Hang syv minutter i lift over sengen

'Kun når offentligheden har hørt og set Elses smerte, forstår vi dybden af overgrebene,' skrev Poul Madsen i sin leder, da Ekstra Bladet offentliggjorde den første optagelse, som viser, hvordan Else under store smerter bliver hejst op i en sele, så hun skal lave afføring ned i sin seng, fordi plejepersonale hverken vil sætte hende på toilettet eller skifte hendes ble.

Det klip kan du se i videofeltet øverst i artiklen. De to andre klip, som viser, hvordan Else på trods af sin blærebetændelse bliver kørt til halloween-fest i en fyldt lorteble, og hvordan personalet taler dårligt om Elses familie lige foran hende, kan du se nederst i denne artikel.

Sagen om fogedforbud behandles ved et retsmøde i Københavns Byret onsdag klokken 09.30. Får TV2 medhold, bliver Ekstra Bladet påtvunget at slette alt videomaterialet fra eb.dk.

Sådan virker et fogedforbud Et fogedforbud er en midlertidig afgørelse, hvor retten har bestemt, at et firma eller en person skal stoppe med at gøre en bestemt handling. Det kan være et forbud mod at sælge et produkt, som en konkurrent mener er en kopi. Eller det kan være en artikel eller en udsendelse, som en part i sagen mener bryder loven. I sagen om TV2-dokumentaren har Aarhus Kommune krævet, at optagelserne ikke bliver vist, fordi de ifølge kommunen krænker både den demente Else og de ansatte, der er blevet filmet. Det har fogedretten og senere landsretten givet kommunen ret i og derfor stoppet TV2-udsendelsen. Sagen kan senere blive ført videre ved domstolene, hvor man endelig afgør, om fogedforbuddet er korrekt, eller om TV2 senere alligevel får lov til at vise udsendelsen. Hvis man bryder et fogedforbud, kan det koste de ansvarlige en bøde eller i værste tilfælde en fængselsstraf. Fogedforbud er i øvrigt en forældet betegnelse, da forbuddet rent juridisk hedder 'Midlertidig afgørelse om forbud og påbud'. Vis mere Luk

Se klippet, hvor plejerne sender Else til halloween-festen med de andre beboere med en våd ble og tæpper til at skjule den dårlige lugt. Videoreportage: TV2 Dokumentar