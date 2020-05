Her er reglerne storcentrene skal følge

Indkøbscentre og stormagasiner er blandt de virksomheder, som regeringen og Folketingets partier har aftalt må åbne 11. maj.

Dertil kommer nogle nye retningslinjer, som skal følges så det kan ske trygt og forsvarligt, skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Der lægges særligt vægt på at sikre god afstand, grundig hygiejne og tilstrækkelig rengøring.

'Det er rigtig godt, at endnu flere virksomheder nu kan få lov til at slå dørene op til kunder og gæster igen. Vi skal have gang i hjulene igen, selvom vi stadig skal passe på smittespredningen. Derfor er jeg glad for, at myndighederne er klar med retningslinjer for, hvordan det kan ske på en forsvarlig og tryg måde,' lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup i pressemeddelelsen.

Du kan se de fulde retningslinjer for indkøbscentre og stormagasiner her.

'Det er glædeligt, at vi kan tage næste skridt i genåbningen, så vi kan få flere lønmodtagere tilbage på arbejde og give arbejdsmarkedet et yderligere skub i den rigtige retning. Det skal ske med rette balance og hensyn til, at vi fortsat kan holde smitten under kontrol', lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der derfor er glad for de klare retningslinjer, og henviser til, at de ansatte kan føle sig trygge på arbejdspladsen.