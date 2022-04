Her er smerte-grænsen for prisen på fødevarer

Inflationen steg i Danmark til seks procent i marts måned mod 5,3 procent i februar, og det kan mærkes i de danske husholdninger. Ikke siden 1985 har man set kraftigere prisstigninger herhjemme. Her får du et overblik over udviklingen i prisen på fem af de mest populære dagligvarer

Priserne på fødevarer søger kun én vej, og det er op. Men der vil være en grænse for stigningerne

Medmindre du er selvforsynende, er det nok ikke gået din næse forbi, at det er blevet dyrere at lægge mælk, æg og kød i din indkøbskurv.

Tendensen ser ud til at fortsætte end rum tid endnu, vurderer Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Men er der en grænse for, hvor meget priserne kan stige?

- Hvis man samler alle fødevarer, kan de godt stige ubegrænset over en periode. Vi har alle brug for fødevarer, så der er ikke nogen øvre grænse, forklarer han til Ekstra Bladet.

Henning Otte Hansen er dog ikke sikker på, at forbrugerne er villige til at betale prisen, hvis det drejer som en enkelt vare, der har taget et voldsomt pris-hop.

- Så køber folk bare noget andet.

Discount i kurven

Hvis man spørger Coop Danmark, er der en øvre grænse for, hvad de kan sælge en vare for.

- Grænsen vil være nået ved en liter mælk til over 15 kroner, men igen er det en grænse, der rykker sig i takt med udviklingen, forklarer Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør hos Coop Danmark.

For hvis prisen bliver for høj, viger forbrugerne uden om.

- De fleste vil komme til at 'downtrade', hvilket vil sige, at de køber en billigere variant. Det betyder, at de køber færre mærkevarer og flere af vores egne såsom Coop, Xtra eller Änglamark.

- Det så vi under finanskrisen, og vi begynder at se spæde tegn på det nu, siger informationsdirektøren til Ekstra Bladet.

Intet varer evigt

Selvom det irriterende at skulle poste flere penge i madbugettet, er det heldigvis ikke noget, der vil vare ved.

- Vi er i en prisboble lige nu, der måske varer 1-2 måske 3 år, vurderer Henning Otte Hansen fra Københavns Universitet.

- Hvis man ser over de sidste 50-60 år, har vi fået billigere og billigere fødevarer. De sidste ti år har der været skvulp med mere ustabile priser, men på den lange bane, er der tale om en faldende trend.

En af de fødevarer, der netop er steget i pris, er mælk. Literprisen de fleste steder ligger langt over en liter Coca-Cola.

*Tallene er priser fra marts 2022 sammenlignet med marts 2021.