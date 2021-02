Her er smitten faldet med 90 procent: Ingen aner hvorfor

For blot fire måneder siden var Indien et af de hårdest ramte lande med et smittetal på næsten 100.000 om dagen.

I dag er situationen en helt anden.

1. februar var antallet af smittede i Indien, der har 1,4 milliarder indbyggere, på 8587. Det svarer i Danmark til, at det dagligt antal smittede ligger på 35, skriver TV2.

Nu forsøger forskere at finde svar på, hvad årsagen er.

- Det er spørgsmålet til én million dollars, siger Genevie Fernandes, der forsker i folkesundhedsvidenskab i udviklingslande ved universitetet i Edinburgh til radiostationen NPR.

Ifølge forskeren har Indien indført samme restriktioner som andre lande, hvor smitten fortsat er voldsom. Forskeren kalder det 'et mysterium', at smitten er faldet så drastisk i Indien.

Ingen fejl

Umiddelbart er den mest plausible forklaring, at der må være en fejl i opgørelsen af antal smittede. Men det afviser flere forskere.

Indien foretager ikke færre tests end andre lande, og det er heller ikke fordi, at der er smittede, der ikke bliver indberettet, lyder det.

- Det er bare steget og steget, og nu er det pludselig forsvundet. Indlæggelser på intensivafdelinger er gået ned, og alle indikatorer siger, at tallene falder, siger Jishnu Das, der er professor i sundhedsøkonomi ved Georgetown University.

På privathospitalet Medanta var der i november 450 indlagte, og hospitalet havde en venteliste på op til 100 personer.

Nu har hospitalet 25 indlagte patienter samlet.

Flokimmunitet

Flere indiske læger mener, at årsagen er flokimmunitet.

Inderne har ikke været gode til at holde afstand, og noget tyder på, at virussen nu har ramt så mange, at den nu er stilnet af.

I stedet for at have en flad kurve, hvor smitten har været begrænset fra begyndelsen, som vi har set i Danmark, så har smitten i Indien brudt grænsen for flokimmunitet, mener blandt andre virologen T. Jacob John, der er professor ved Christian Medical College i Tamil Nadu.

