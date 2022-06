Danskernes økonomi har måneder været presset som følge af de vilde prisstigninger. Nu skal vi også betale mere i rente for at modvirke inflationen. Men hvordan er det lige, det hænger sammen?

Ikke nok med at danskerne i måneder har oplevet et økonomisk pres, fordi de har skullet afsætte flere penge til det daglige forbrug. Nu øges presset endnu mere, i kraft af at renterne brager mod himmelen i takt med den stigende inflation.

Økonomer forklarer rentestigningen, med at den skal modvirke inflationen, men hvordan er det egentlig lige, at det at presse danskernes økonomi kan bremse prisstigningerne?