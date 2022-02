Her er svaret: Frygtede dna-tyveri

Den diplomatiske alvor var til at føle, da billedet af Vladmir Putin og Emmanuel Macrons samtale i Moskva gik verden rundt.

Udover den symbolske anspændthed mellem stormagterne, så blev en anden undren vækket: Hvorfor sidder præsidenterne med så stor afstand ved et fire meter langt bord?

Ifølge franske myndigheder var det et russisk krav om, at Emmanuel Macron skulle tage en pcr-test i Rusland inden sit møde med Vladimir Putin, men der sagde Macron nej.

Det skriver The Guardian.

Det skyldtes, at den franske præsident ikke ønskede, at russerne skulle få fat i hans dna.

'Vi kunne ikke acceptere, at russerne får fingrene i præsidentens dna, forklarer to kilder fra franske myndigheder til Reuters.

Ifølge kilderne fik den franske delegation et valg. En russisk test gav ham lov til at komme tæt på Putin, men hvis han ikke lod sig teste, så skulle der holdes god afstand.

- Vi vidste, det ville betyde et håndtryk og et langt bord. Men vi kunne ikke acceptere, at russerne fik adgang til den franske præsidents dna, siger en af kilderne.

- Russerne har fortalt os, at Putin skal holdes i sundheds-boble, siger den anden kilde.

Reuters har også forsøgt at få en kommentar fra en russisk talsmand, dog uden held.

Men Guardian kan dog konstatere, at Putin tre dage efter mødet Macron modtog Kasakhstans præsident Kassym-Jomart Tokayev.

De to mænd gav hånd, sad tæt og nød en kop kaffe.