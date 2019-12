Her er tidligere spionchefs blakkede fortid

I disse dage kæmper departementschefen i Forsvarsministeriet for sin karriere, efter en korruptionsskandale har ramt forsvaret. Det er ikke første gang, at han er ramt af en potentiel skandalesag

I disse dage ryster en korruptionsskandale hele eller dele af Forsvaret. Her ser det ud til, at departementschef i Forsvarsministeriet, Thomas Ahrenkiel, har forsømt sin pligt til at underrette forsvarsministeren.

Det er ikke første gang, at den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste og nuværende departementschef i Forsvarsministeriet er ramt af en potentiel skandalesag.

Det er nemlig kun lidt mere end et år siden, at Thomas Ahrenkiel spillede en rolle i en anden skandalesag i Forsvaret, hvor fem topfolk inklusiv Ahrenkiel blev undersøgt for nepotisme.

Deltog i møde om kæresten

I et notat fra Kammeradvokaten fik Thomas Ahrenkiel kritik for tilbage i 2016 at have siddet med til et møde, hvor hans kæreste blev tildelt et vederlag på 75.000 kroner samt en månedlig lønforhøjelse på 1500 kroner.

Ifølge Kammeradvokatens undersøgelse forholdt Ahrenkiel sig tavs under mødet, men han burde have forladt rummet, da han åbenlyst var inhabil i sagen.

Efterfølgende har Thomas Ahrenkiel erkendt, at hverken han eller Forsvaret som system har haft godt nok styr på reglerne om inhabilitet.

Mens Ahrenkiel slap for yderligere sanktioner, har sagerne om nepotisme i Forsvaret ført til, at hærchef Hans-Christian Mathiesen er blevet fjernet fra sin stilling.

Om departementchefen overlever denne gang, er mere tvivlsomt.

Ekstra Bladet kunne onsdag fortælle, hvordan Thomas Ahrenkiel og Trine Bramsens forklaringer om sagens forløb ikke stemmer overens.

Tirsdag afholdt en rasende Trine Bramsen pressemøde om korruptionsskandalen i Forsvaret.

En stor del af pressemødet blev ikke brugt på svindlen, der har ført til at flere ansatte i Forsvaret er blevet meldt til politiet, men brugt på at tale om Thomas Ahrenkiels passivitet i sagen.

Ifølge Trine Bramsen kendte hendes departementchef først til sagen meget sent, og derfor kan forsvarsministeren fortsat have tillid til Ahrenkiel, som hun ved pressemødet på det kraftigste opfordrede til at stille sig frem og svare på pressens kritiske spørgsmål.

Ahrenkiel har siden sagen begyndte at rulle givet et interview. Det blev givet til nyhedsbureauet Ritzau.

Her fortalte han, at sagens alvor først gik op for ham 4. december. Dermed modsiger han ministeren, der ved pressemødet forklarede, at departementschefen kendte til sagen allerede 3. december.

Hverken Bramsen eller Ahrenkiel har siden kommenteret sagen.

Tidligere spionchef

Før Thomas Ahrenkiel blev departementschef i Forsvarsministeriet, havde han fra 2010 til 2015 jobbet som leder Forsvarets Efterretningstjeneste. Populært kaldet spionchef.

Her trak hans udnævnelse som chef for Danmarks spioner overskrifter, da det var første gang, at en person uden militærerfaring blev chef for den hemmelighedsfulde tjeneste.

Han har også tidligere bestridt top job i Statsministeriet, hvor han har været både chef for indenrigs- og udenrigsområdet, ligesom han i et portræt bragt i Berlingske blev hyldet af både SF's forsvarsordfører Holger K. Nielsen og socialdemokraternes daværende ditto Henrik Dam Kristensen som 'den perfekte embedsmand' og 'meget kompetent'.

Foreløbigt har den seneste skandale kostet Thomas Arhenkiels næstkommanderende jobbet, mens chefen for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse også kan se sin karriere falde fra hinanden.

