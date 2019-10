Her er Trumps nye mareridt

Et nyt overhoved for ISIS er blevet fundet. Den udvalgte er Abdullah Qardash, en tidligere officer under Saddam Hussein. Det skriver intermationale medier, herunder amerikanske NewsWeek.

Qardash blev nomineret til rollen af den nylig afdøde Abu Bakr Al Baghdadi, der ifølge Trump 'døde som en hund' under et NAVY SEAL-angreb lørdag.

IS-lederen tog tre af sine børn med i døden, da han måtte opgive flugten fra amerikanske specialstyrker og udløste sin selvmordsvest. Video/redigering: AP, whitehouse.gov/Kristian Hansen

Qardash er fortsat et mysterie for omverdenen, og meget ved man ikke om ham. Men ifølge officielle meldinger har han i løbet af ugen allerede overtaget flere af Al-Baghdadis arbejdsområder.

Analytikere beretter dog, at Al Baghdadi til sidst var reduceret til en kransekagefigur.

Tabt terræn

ISIS, der i 2014 rådede over betydelige landområder og udråbte deres eget kalifat i besatte dele af Syrien og Irak, har ikke meget succes på slagmarken de sidste år. I takt med at territorier er blevet taget fra dem igen, har det også haltet med at organisere sig.

Det har også betydet en kraftig formindskelse af al-Baghdadis rolle i, hvad organisationens mange militante medlemmer går og laver fra dag til dag.

Det vurderes samtidig, at ISIS og andre jihadistiske terrorceller som Al-Qaeda tidligere har udvist høj moral i kølvandet på en leders død. Det frygtes også, at ISIS vil kunne bruge Al Baghdadi som martyr til at hverve flere medlemmer.

Analytikere sammenligner situationen med den i Al-Qaeda efter Bin Ladens død. Tabet af lederen endte dengang ikke med at svække Al-Qaeda så meget som ønsket.

Abu Bakr al-Baghdadi var i mange år ISIS' åndelige leder. Under gruppens tilbagegang har han dog spillet en mindre og mindre rolle. Foto: Ritzau/Scanpix

