Her er TV2-optagelserne Danmark ikke må se

PLEJEHJEMSSVIGT: Kommune forsøgte at stoppe dokumentar, der viser voldsomme overgreb på dement kvinde - nu bringer Ekstra Bladet klippene, der viser, hvorfor historien er for vigtig til at skjule

Ekstra Bladet bringer i dag de skjulte optagelser af plejesvigt over for den 90-årige demenssyge Else på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, som Vestre Landsret i sidste uge forbød TV2 at vise.

Det er Aarhus Kommune, som i landsretten fik nedlagt fogedforbud mod TV2's dokumentarprogram.

Kommunen mener ikke, at danskerne må se de afslørende scener fra Elses plejehjemsbolig, som ifølge eksperter afslører 'omfattende plejesvigt, overgreb, nedværdigende tale og sundhedsfarlig hygiejne'.

Et af de mest alvorlige overgreb, som dokumentaren afslører, kan du se i toppen af denne artikel.

Den 90-årige kvindes syv børn og barnebarnet Charlotte Ahm, der er Elses værge, har nemlig givet Ekstra Bladet tilladelse til at bringe de forbudte optagelser. Det gør de efter selv forgæves at have forsøgt at få kommunen til at gribe ind.

Av, det gør ondt

På de skjulte optagelser ser vi, hvordan Else under store smerter bliver hejst op i en sele, så hun skal lave afføring ned i sin seng, fordi plejepersonale hverken vil sætte hende på toilettet eller skifte hendes ble.

Samme dag har Else fået konstateret blærebetændelse. Plejepersonalet griner; 'hi hi', da den 90-årige hængende i en smertefuld stilling får besked på at 'presse og trykke noget mere'.

'Jeg kan ikke trykke mere,' lyder det fra Else. Hun trygler nu om at komme ned:

'Av, det gør ondt, av det gør ondt. Det gør ondt, det gør ondt ... Nu må I stoppe. Nu må I stoppe, det gør ondt. Av, det gør ondt, av, av … Jeg har ondt i mine ben ... Må jeg godt komme ned ..?'

Derfor bringer EB klippene TV2 har forgæves forsøgt at få lov til at bringe dokumentaren, der afslører alvorlige overgreb og svigt hos ældreplejen i Aarhus Kommune. Først i fogedretten og senere ved landsretten er det nemlig lykkedes kommunen at stoppe udsendelsen. Ifølge kommunen sker det for at beskytte den demente kvinde, som har været udsat for overgrebene. Kommunen mener nemlig, at de har pligt til at beskytte kvinden mod, at optagelserne vises, selvom både hendes værge og familie støtter en offentliggørelse af optagelserne. Familien har ellers i flere år forsøgt at få en dialog med kommunen og løst de voldsomme problemer, som dokumentaren nu afslører. Indtil nu har de mange møder været forgæves, mener familien. Elses værge, hendes barnebarn Charlotte Ahm, samt Elses syv børn har derfor givet Ekstra Bladet samtykke til at bringe udvalgte klip fra dokumentaren, der beviser, at familien havde ret. Og som viser, at både Aarhus Kommune og andre danske kommuner bør gå langt mere systematisk til værks og sikre, at hverken Else eller andre sagesløse ældre som Else udsættes for uværdig behandling og ulovlig magtanvendelse i ældreplejen. Vis mere Luk

Du skal se med

Det er magtanvendelse

Først efter syv minutter og indblanding fra en nytilkommen plejer bliver Else hejset ned.

'Nu har du vist mig meget slemt. Det her er faktisk det værste,' lyder Lars Bjerrums reaktion til TV2.

Anita Aslam er sygeplejerske og underviser sosu-assistenter.

'Ud fra det, som jeg ser, betragter jeg det faktisk som et overgreb på hende. Og jeg tænker faktisk, at det er magtanvendelse. Og det burde dokumenteres. Det burde det,' vurderer Anita Aslam over for TV2.

Rystet læge

Læge Lars Bjerrum, professor i almen medicin ved Københavns Universitet, har set de klip, som landsretten og Aarhus Kommune vil skjule for offentligheden. Han forsker i infektionssygdomme og hygiejne.

'Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg var rystet.'

'Det er i hendes (Elses) og i andre i samme situations interesse, at dokumentaren bliver vist. Således at vi kan få en debat og få forbedret vilkårene,' siger Lars Bjerrum til TV2.