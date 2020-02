Her er vanvidsbilisterne regeringen vil standse

Der findes flere dokumenterede eksempler på den slags kørsel, som regeringen vil gribe ind over for. Se dem længere nede i artiklen

Justitsminister Nick Hækkerup, transportminister Benny Engelbrecht og skatteminister Morten Bødskov præsenterede torsdag på et fælles pressemøde en række tiltag, der har til formål at begrænse vanvidskørsel på danske veje.

Blandt andet skal det nu være muligt for politiet at beslaglægge og bortauktionere de biler, der har en vanvidsbilist bag rattet, helt uanset køretøjets ejerforhold.

Derudover vil politiet beslaglægge og bortauktionere de biler, som er blevet brugt til det, regeringen definerer som vanvidskørsel. Vurderingen er, at der ofte er tale om særligt kraftfulde biler, kaldet muskelbiler.

Vanvittige scener

Under pressemødet blev der nævnt adskillige eksempler på den slags vanvidskørsel, som man ønsker at få sat en stopper for. Det drejer sig blandt andet om grove hastighedsovertrædelser, hvor der køres over 200 kilometer i timen, store hastighedsovertrædelser i byzoner, væddeløbskørsel og chikanekørsel.

Og eksemplerne er der. Se bare optagelserne her fra danske veje, der viser den slags vanvidsbilister, som regeringen vil sætte en stopper for med det nye udspil.

Grove hastighedsovertrædelser:

Her filmer politiet en bilist, der kører over 200 km/t på motorvejen. For at gøre det hele værre, overhaler han samtidig indenom i nødsporet. Optagelserne er blevet vist i Kanal 5-programmet 'Fanget på politiets kamera'. Video: Discovery Networks Danmark.

Hastighedsovertrædelse og vanvidskørsel i byzone:

Her kommer farten op på 90 km/t i en byzone under en vanvittig eftersættelse, der blandt andet foregår over både cykelsti og fortov. Optagelserne er blevet vist i Kanal 5-programmet 'Fanget på politiets kamera'. Video: Discovery Networks Danmark.

Væddeløbskørsel på offentlig vej:

Her bliver politiet overhalet med 230 km/t af to bilister, der bruger motorvejen som racerbane. Video: Discovery Networks Danmark.



Chikanekørsel:

En Ekstra Bladet-læser filmede føreren af denne hvide Mercedes på Motorring 3, hvor han pressede andre bilister og kastede en metalgenstand ud af vinduet. Læservideo.



