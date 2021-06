Her er verdens bedste og værste byer

I foråret skabte det voldsom debat i hele verden, at de danske udlændingemyndigheder nu finder de generelle forhold i Damaskus-området så sikre, at forholdene ikke længere i sig selv kan begrunde opholdstilladelse for flygtninge i Danmark.

Men ifølge en netop publiceret opgørelse fra The Economist, så er det intet mindre end verdens værste by, som Danmark nu er klar til at sende visse flygtninge tilbage til.

Damaskus topper nemlig listen over de byer i verden, der er allerværst at bo i.

Det skriver CNN.

Det er ikke første gang, at byen lander en førsteplads på listen, hvilket skyldes eftervirkningerne af borgerkrigen i Syrien. Derudover har coronapandemien kun forværret situationen, især når det kommer til sundhedsvæsenet, skriver tv-stationen.

Top 10: Verdens værste byer, 2021 1. Damaskus, Syrien 2. Lagos, Nigeria 3. Port Moresby, Papua New Guinea 4. Dhaka, Bangladesh 5. Algier, Algeriet 6. Tripoli, Libyen 7. Karachi, Pakistan 8. Harare, Zimbabwe 9. Douala, Cameroon 10. Caracas, Venezuela Kilde: The Economist

I den modsatte ende af skalaen er der især ét land, der kan klappe i hænderne. Der er nemlig hele fire australske byer i top ti over verdens bedste byer at bo i. Det er dog Auckland i New Zealand, der ligger nummer et.

Det skyldes primært landets strategi i forbindelse med corona, der har været skamrost, fordi folk i eksempelvis Auckland hurtigt kunne komme tilbage til en normal tilværelse.

- De byer, der er steget til toppen af listen i år, er overvejende dem, der har taget strenge midler i brug for at bringe pandemien under kontrol, lyder det i en udtalelse fra The Economist.

I 2018 og 2019 var det Wien i Østrig, der lå nummer et, men i år er byen røget helt ned på en 12. plads, fordi Østrig sidste år blev et arnested for pandemiens spredning i Europa.

Det skete, da myndighederne i landet tøvede med at reagere, da smitten begyndte at sprede sig i alperne, især på det østrigske skisportssted Ischgl.