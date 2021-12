Her er verdens dyreste byer

Der er netop kommet en ny liste med verdens dyreste byer. En by er gået fra femte til første pladsen på bare et år. På listen finder man også København

I år har Israelske by Tel Aviv overhalet Paris, som den dyreste by at bo i i verden. Byen er på bare et år gået fra en femte- til førsteplads.

Det skriver CNN, som har set på The Economist Intelligence Unit's Worldwide Cost of Living Index.

København ligger højt på listen, og er den dyreste by at bo i i Skandinavien.

Christianshavn - et af de dyrere områder at bo i i København

I følge The Economist Intelligence Unit (EIU) skyldes Tel Avivs nylige første plads, at varer og transport er blevet dyrere i byen. Desuden kan det have noget at gøre med styrken af den israelske valuta shekel mod den amerikanske dollar.

Indekset er lavet på informationer fra 173 byer rundt omkring i verden

Corona

Ifølge EIU har corona påvirket priserne. I år er priser på varer og ydelser steget med 3,5% mod 1,9%, som priserne normalt stiger med år for år.

De dyreste byer at leve i er primært europæiske og asiatiske byer, mens byer nederst på listen i høj grad er fra lande i Mellemøsten, Afrika og nogle steder i Asien.

Top tyve listen