Her er videoen alle gerne vil se

Der er gode nyheder, og så er der rigtig gode nyheder. Hvis alt går vel må denne betragtes som værende i den sidste kategori.

Medicinal-virksomheden Pfizer har netop offentliggjort en video, som Daily Mail beskriver som videoen hele verden venter på og alle gerne vil se. Og vi må give dem ret.

I videoklippet, der kan ses her, vises det, hvordan firmaets fabrik i Belgien har produceret hundredtusindvis af vacciner.

De er klar til at blive sendt rundt i hele verden, hvis Pfizers vaccine bliver godkendt. Pfizers britiske chef, Ben Osborn, bekræfter, at de er klar, hvis vaccinen bliver godkendt, og det kan ske allerede før 2021.

- Det var skønt at se de første hætteglas komme ud af produktionen. Det frembragte et stort smil at se, at al de her arbejde, slutter med et produkt, siger han.

En vaccine kan være på vej. November bliver skæbnesvanger, når godkendelserne skal søges. Foto: Ritzau Scanpix

Håber på godkendelse

Fredag meldte Pfizer ud, at de i den i tredje uge af november kan lægge en ansøgning hos de amerikanske myndigheder om nødbrug af en vaccine mod corona.

Det oplyser selskabets topchef, Albert Bourla, i en udtalelse.

Pfizer arbejder sammen med det tyske biotekselskab BioNTech om en vaccine mod covid-19, der er den sygdom, man får af det nye coronavirus.

De amerikanske myndigheder har en lynproces til særligt vigtige vacciner. Her bliver vacciner godkendt hurtigere under særlige omstændigheder.

I den proces skal producenten vise, at vaccinen har vist sig sikker hos forsøgspersoner gennem to måneder.

Hvordan ser fase 3 forsøgene ud?

AstraZeneca:

Tester i alt 42.000 - 30.0000 i USA og 12.000 i Storbritannien. I det amerikansk studie får 20.000 vaccinen og 10.000 placebo. Forsøgspersoner er over 18 år, og man tester både raske og personer med kroniske sygdomme. Efter 15 dage måles der, om vaccinen har haft en effekt på forsøgspersonen. Sikkerheden af vaccinen måles på: - Alle potentielle bivirkningen 28 dage efter vaccine. - Alle alvorlige bivirkninger 730 dage efter vaccinen. BioNTech/Pfizer:

Tester i alt 30.000 Forsøgspersoner er over 16 år, og man tester både raske og kroniske syge. Der gives 1:1 placebo og vaccine. Sikkerheden af vaccinen måles på statistik fra 1 dag til 7 dage efter vaccinationen. Johnson & Johnson:

Tester i alt 60.000 personer. Forsøgspersoner er over 18 år, og man beskriver, at befolkningsgruppen over 60 år er 'signifikant repræsenteret'. Tester personer i Argentina, Brasilien, Chile, Columbia, Mexico, Peru, Sydafrika og USA. Moderna:

Tester i alt 30.000 personer. Forsøgspersoner er over 18 år, og man tester også personer i risikogrupper. Der gives 1:1 placebo og vaccine. Kilde: Lægemiddelstyrrelsen, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna. Vis mere Luk

Problemer hos andre

De positive nyheder kommer i kølvandet på skidt ny fra medicinalproducenten Johnson & Johnson, der har sat testforsøg med henblik på at udvikle en vaccine mod coronavirusset på pause.

Det sker, efter at en af forsøgspersonerne har fået konstateret 'en uforklarlig sygdom'. Det viser et dokument sendt til eksterne forskere, skriver onlinemediet statnews.com.

Der er ingen oplysninger om konkrete symptomer hos patienten.

- Vi skal respektere denne forsøgspersons privatliv. Vi lærer også mere om patientens sygdom, og det er vigtigt for os at have alle detaljer på plads, inden vi offentliggør dem, skriver virksomheden i en erklæring.

Den mulige vaccine er i de afsluttende fase tre-forsøg og bliver testet på mere end 60.000 frivillige.

