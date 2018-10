Her er vinderen af Nobels fredspris

Den norske Nobelkomite har bestemt, at Nobels fredspris for 2018 går til Denis Mukwege og Nadia Murad for deres kamp mod seksualiseret vold anvendt som våben i krig og væbnede konflikter.

Begge prisvindere har gjort en afgørende indsats for at skabe international opmærksomhed mod denne form for krigsforbrydelser.

Denis Mukwege har som læge viet sit liv til at alle ofrenes sag. Nadia Murad er vidnet, som har fortalt om overgreb mod sig selv og andre.

Mukwege har brugt store dele sit liv på at hjælpe ofrene for seksualiseret vold i DRCongo.