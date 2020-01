Her er vores krav

Hvis der er en ting, som hovedforhandlerne for arbejdsgiverne og lønmodtagerne er enige om, er det, at slipset skal blive derhjemme, og at den øverste knap skal efterlades derhjemme.

Men derudover er der ikke mange ting, de er enige om forud for industriens overenskomstforhandlinger, der starter i dag.

Klokken 11 var der den traditionelle stammedans, hvor arbejdsgiverne skal give indtryk af, at alt er på vej ned i et sort hul, og der er ingen penge. Imens skal lønmodtagernes repræsentanter tegne et lyserødt billede, der giver indtryk af, at der er rigeligt med penge til lønforhøjelser og andre goder.

Lønmodtagernes forhandlere var mødt op i sorte habitter med hvid skjorte, mens arbejdsgiverne var i den klassiske mørkeblå habit med den dertilhørende blå skjorte, da de mødtes til pressemøde i Industriens Hus i midten af København.

Usikre tider

Dansk Industris adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen, startede med at konstatere, at nok har det gået godt, men det er ikke sikkert, at det fortsætter:

- Vi er på vej ind i usikre tider, opsummerede han.

Vækst

På den anden side konstaterede Metals forbundsformand Claus Jensen, der er chefforhandler for CO-industri, at tiderne er gode, og at der er store overskud på betalingsbalancen.

- Folk har været konstruktive, men nu mener de også, at de skal have en fair andel i den vækst, der har været.

Han ønskede dog ikke at svare på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvad det vigtigste krav er. Heller ikke Lars Sandahl Sørensen ønskede at komme ind på arbejdsgivernes krav og forventninger.

På Rådhuspladsen i København stod demonstranter på den anden side af gaden, hvor de med kampråb og røde faner tilkendegav deres opbakning til forhandlerne. Og her er de ganske klar over, hvad der er vigtigt.

Social dumping er vigtigst

Otto Bjerre, truckfører og tillidsmand: Foto: Jonas Olufson

Otto Bjerre, truckfører og tillidsmand:

- Vi er taget tidligt afsted fra Aalborg for at komme over og vise vores opbakning til forhandlerne. Det er vigtigt for dem at mærke, at vi står bag dem og tror på dem.

- Hvad er det vigtigste krav?

- Det allervigtigste er kampen mod social dumping. Mindstelønnen skal hæves markant, og så skal vi have højere grad af kædeansvar, hvor underentreprenørerne forpligter sig til at bruge arbejdskraft med ordnede forhold.

- Og så er det vigtigt at alle faggrupper føler sig hjemme i den aftale, det ender med. Der er ingen, som skal efterlades på perronen.

- Men derudover er det vigtigt, at vi får sikret et arbejdsmarked, som også er godt for vores børn og børnebørn.

Fair løn

Jesper Thorstensen, elektriker og tillidsmand. Foto: Jonas Olufson

Jesper Thorstensen, elektriker og tillidsmand, mener, at pengene er vigtige:

- Det er vigtigt, at vi får en fair løn, og det er vigtigt for mig, at de kigger på længden af et arbejdsliv. De skal i hvert fald ikke sætte pensionsalderen længere op, og det vil være fint, hvis de sætter den ned.

Bakker op

Ditte Andersen, lægesekretær og tillidsmand. Foto: Jonas Olufson

Også Ditte Andersen, lægesekretær og fællestillidsmand, var mødt op for at støtte op om lønmodtagernes forhandlere. Hun er offentlig ansat:

- Men det er vigtigt, at vi bakker op om industriens overenskomst, fordi den smitter af på os i det offentlige, når vi skal til forhandlingsbordet. Det vigtigste for mig er, at jeg får anerkendelse for mit arbejde, og så kan jeg godt lide tanken om fritvalgsordningen, hvor man kan få flere penge i de perioder i sit liv, hvor man har brug for det, og mere frihed i de perioder, hvor det er vigtigt.