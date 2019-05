Her får de nok: Kvinder afklædt og ydmyget

Ifølge lokale var det ikke første gang, de to kvinder blev taget i at stjæle

Beboere i Tapachula i det sydvestlige Mexico tyede til en omgang hård gadejustits, da man opdagede to kvinder, man mente havde stjålet fra en tøjforretning i midten af byen. Det skriver mexicanske El Sol de Mexico.

De to kvinder, der angiveligt er mor og datter, blev afklædt og fik klippet håret af, mens tilskuere filmede og delte det på nettet.

Artikel 17 i den mexicanske forfatning forbyder folk at tage loven i egen hånd, og folkemængdens ageren i optagelserne er derfor blevet kommenteret af den mexicanske statskommission for menneskerettigheder, der både fordømmer den ydmygende behandling af de to kvinder samt politiets manglende indgriben.

- Det er uheldigt, at der i løbet af videoen ikke ankommer nogen form for offentligt sikkerhedsorgan, så der er utilstrækkelighed i beskyttelse af befolkningen i tilfældet her, lyder det fra talsmand Ángel Milton Ordóñez Rodríguez, der især kritiserer lokalpolitiet, som ellers altid burde være til stede i Tapachulas bymidte, for deres fravær i situationen.

Ifølge mexicanske Cuarto Poder er der nu indgivet en officiel klage og anmodning om aktindsigt til de ansvarlige, men fraværende myndigheder. Begge dele har dog været forgæves, da der ikke er skrevet nogen politirapport på hverken tyveri eller selvtægt i forbindelse med hændelsen.