Her får kræftsyg toårig rørende overraskelse af sin far

- Jeg tror ærlig talt ikke, at jeg kunne have valgt en bedre mand til mine børn, fortæller pigens mor Christina

Kort tid efter hun blev født, blev toårige Phoenix fra Georgia, USA, diagnosticeret med leukæmi.

Hun modtager derfor ofte behandling på hospitalet, og da hun for nylig havde overstået sin første kemo-behandling, fik hun besøg af en sygeplejerske, som havde en overraskelse til hende. Sygeplejersken udgav hun sig for at være en frivillig, der donerede fine kjoler til børnene på hospitalet, og pigens mor Christina Thompson gav derfor Phoenix en gul kjole på.

Men pludselig kom den lille piges far Brett Thompson ind på hospitalsstuen iført et sort jakkesæt.

Han ville give sin datter en god oplevelse på trods af hospital-opholdet, og han havde derfor overtalt sygeplejersken til at hjælpe ham. Lille Phoenix gik derefter over til sin far og gjorde tegn til, at hun gerne ville løftes.

I en video ser man derefter Brett, der bærer sin datter, mens de sammen danser til stille musik. Christina Thompson delte efterfølgende videoen på sin Facebook-profil, som samlet set er blevet set tæt på en million gange.

'Jeg tror ærlig talt ikke, at jeg kunne have valgt en bedre mand til mine børn, skriver hun i opslaget. Parret har samtidig startet en indsamling i håb om at samle penge ind, der kan hjælpe familien. Indtil videre er blevet doneret 20.000 dollars, hvilket svarer til 120.000 danske kroner.

Parret har fem børn sammen, og ifølge Christina Thompson gør Brett alt for at sørge for, at deres børn føler sig elskede.

- Han købte blomster og hendes prinsesse-kjole og ville bare gerne have, at det skulle være specielt for hende, fortæller Christina Thompson til ABC News og uddyber:

- Han sørger for, at de føler sig elskede og forgudede, og det kan man se, at de gør.