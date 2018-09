Her får kvinderne gratis tamponer og bind

- Ingen skal stå i den uværdige situation, hvor man ikke har adgang til essentielle produkter for at håndtere sin menstruation

Kvindelige studerende på skoler, ungdomsuddannelser og universiteter i Skotland kan nu se frem til at få fri og gratis adgang til bind og tamponer i kampen for at hjælpe dem, der ikke selv har råd til at købe det.

Det skriver The Guardian og New York Times.

Skotland er dermed det første land i verden, der tilbyder tamponer og bind til de i alt 395.000 studerende i landet. Det sker, eftersom flere piger og kvinder har svært ved at finde pengene til disse hygiejne-produkter, hvilket kan påvirke deres hygiejne og helbred.

- I et så rigt land som Skotland er det uacceptabelt, at nogle skal kæmpe med at købe basale hygiejne-produkter. Jeg er stolt af, at Skotland går forrest i aktionen på at bekæmpe den form for fattigdom, og jeg inviterer alle lokale myndigheder, uddannelser og universiteter til at støtte udførelsen af dette initiativ, siger Aileen Campbell, der er socialminister i Skotland, til The Guardian.

Den skotske regering har dermed investeret 5,2 millioner pund, hvilket svarer til 43 millioner kroner, i håbet om, at alle kvindelige studerende skal have adgang til bind og tamponer.

- Det er endnu et godt skridt i kampagnen mod denne fattigdom. Adgang til menstruationsprodukter burde være en rettighed uafhængigt af ens indkomst. Det er derfor, jeg arbejder for en lovgivning om et universielt system med fri adgang til menstruationsprodukter for alle i Skotland, siger Monica Lennon, der sidder i det skotske parlament for partiet Labour, til The Guardian og fortsætter:

- Ingen skal stå i den uværdige situation, hvor man ikke har adgang til essentielle produkter for at håndtere ens menstruation.