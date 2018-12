Her får man det bedste nytårsvejr

Danskerne kan se frem til et stjerneklart nytårsvejr, som er oplagt til fyrværkeri. Man skal dog tage sig i agt for blæsten

Der er ikke meget sjov i at se på raketter i regnfuldt og diset vejr. Det er heldigvis langt fra tilfældet på denne nytårsaften. Danskernes nytår bliver nemlig stjerneklart i hele landet.

Det fortæller vagthavende meteorolog i DMI Klaus Larsen

- I den nordvestlige del af landet vil der være mere klart vejr end i den sydvestlige del, men i det store hele er det fint vejr til at skyde krudt af.

- Nu flyver raketter jo generelt ikke så højt, så jeg tror ikke, der er nogen steder i landet, hvor man bliver genereret af vejret, siger Klaus Larsen.

Blæsende vejr

Meteorologen advarer dog om, at nytårsvejret vil være præget af lidt mere end almindeligt blæsende vejr. Og det er en god idé at have med i sine overvejelser, når man fyrer raketter og krudt af.

- Der vil være en del vind, så man skal lige tage sig i agt i forhold til, hvor de der raketter flyver hen. Især, hvis der er nogle brandfarlige ting i nærheden, fordi de flyver lidt længere i den her vind. Det kan de i hvert fald gøre.

- Vi får op til en jævn til hård vind i løbet af natten. Så det er lidt mere end normalt. Og vinden tiltager yderligere i løbet af natten, men der skulle man jo gerne være færdig med at skyde af på det tidspunkt, forklarer Klaus Larsen.

Smådryp

Hvis man fejrer nytår på Sjælland og Bornholm, vil der dog komme lidt dryp først på aftenen, siger meterologen. Men det er i småtingsafdelingen, siger Klaus Larsen.

- Det klare vejr ser pænt ud over hele landet til afskydning. Først på aftenen kan der komme lidt regn, men det er ikke noget, der vil være voldsomt generende.

Man behøver heller ikke at stå og ryste på hænderne af kulde, når der skal fyres krudt af. Der vil være en landsdækkende temperatur på 5-7 grader ved midnatstid.

- Det vil være forholdsvist lunt vejr, siger Klaus Larsen.