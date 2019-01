Her falder der sne i dag - næste uge bliver iskold med 6-8 minusgrader

Mens torsdag begyndte med en del regn, så er der både sne, hagl og slud i vente i løbet af eftermiddagen og aftenen.

Vinden er nemlig ved at slå om i nord, og det vil betyde, at temperaturen falder, og sneen begynder at drysse ned.

- Vi kan se, at der allerede nu bevæger sig sne ind over Jylland. Jeg vil tro, at det meste falder omkring Hvide Sande og op til Hanstholm. Vi taler om et par centimeter. Også andre steder i landet kan der i løbet af eftermiddagen og aftenen falde lidt snebyger. Men det bliver nu ikke det helt store, siger vagthavende meteorolog hos DMI Klaus Larsen til Ekstra Bladet.

Det bliver altså først og fremmest Nordjylland, der får sneen at se torsdag.

DMI advarer da også om, at der er risiko for pletvis sneglatte veje flere steder i landet.

Temperaturen dykker

Temperaturen vil natten til fredag dykke ned til mellem frysepunktet og minus fem grader.

- Fredag til søndag bliver det forholdsvis tørt med lokale snedrys. Varmegraderne vil dog hurtigt smelte sneen. Det ser ud til, at lørdag bliver varmest med omkring 3-4 plusgrader, siger Klaus Larsen.

Søndag vil være præget af rimtåge først på dagen og ellers lidt sol. Temperaturen vil lande mellem frysepunktet og 5 graders varme. Det bliver lunest ved den jyske vestkyst.

Den hårde nattefrost begynder ifølge DMI natten til mandag med temperaturer helt ned på 8 minus-grader. Den kommende uge vil være præget af kulde med temperaturer om natten mellem 6-8 minusgrader.

- Det vil primært være i Jylland, fastslår DMI-meteorologen.

Der kan også falde sne, men det vil formentligt ikke blive de helt store mængder.