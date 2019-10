Her falder han i søvn bag rattet

Manglende søvn og bilkørsel er en cocktail ligeså farlig som at køre spirituskørsel, og for amerikanske Alex Mills og hans far Dave kunne det også være endt grueligt galt.

De to kørte en længere tur mellem staterne North Carolina og South Dakota for at besøge familie tidligere på året. Køreturen er cirka 2200 kilometer og burde kunne tilbagelægges på omkring 21 timer, hvorfor far og søn skiftedes til at sove mens den anden kørte.

Alex Mills havde kørt natten igennem og derefter overladt rattet til sin far, som dog ikke var helt veludhvilet. Efter en lille times kørsel kunne Dave nemlig ikke holde øjnene åbne længere, og som det ses i optagelserne fra køreturen kunne det være gået helt galt.

Bilen nåede dog heldigvis kun at skrabe mod autoværnet, før både Alex Mills og hans far vågnede og fik rettet op på situationen.

Som man kan høre i optagelserne, var Dave efterfølgende hurtig til at fralægge sig ethvert ansvar, og i stedet skyde skylden på 'en idiot, der prøvede at presse ham af vejen'.

