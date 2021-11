Her falder sneen

Den kommende uge vil blive præget af snevejr, men marginaler afgør, om det bliver liggende eller forsvinder med et regnskyl. Til gengæld er der garanti for glatte veje

Har du længtes efter sne, er der godt nyt.

I den kommende uge, hvor vi går ind i julemåneden, vil den hvide nedbør nemlig falde over store dele af landet. Men om det bliver kælkevejr, eller om sneen skylles væk af regnen, inden du når at stå op, er mere usikkert.

Det fortæller Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

- Vi får sne, det er helt sikkert, siger hun, men derudover er prognoserne fortsat temmelig usikre, fastslår hun.

Tre fronter med nedbør

Ugen igennem ser det nemlig ud til, at tre fronter skal passere landet - natten til tirsdag, natten til onsdag og natten til fredag - og det er marginaler, der afgør, hvad de fronter bringer med sig.

- Som det ser ud lige nu, passerer der mandag aften og natten til tirsdag en front, som starter som sne og går over i slud og regn, siger Mette Wagner.

Men det afhænger af, præcis hvor syd- eller nordligt fronten ender med at passere Danmark.

- En lille smule mere mod nord, så ender det med regn, en lille smule mere mod syd, så får vi sne til det meste af landet, siger hun.

Det bliver næppe i den kommende uge, at man kan bygge snemænd med ungerne - men det er ikke fuldstændig udelukket, at der en enkelt dag falder så meget sne i enkelte dele af landet, at det bliver muligt. Foto: Emil Agerskov

Sne, slud eller regn

I bedste fald - hvis man altså elsker sne, vel at mærke - vil nordjydere kunne få så store mængder sne, at de kan begynde at hive kælken frem. Men det er langt fra sikkert.

- Jeg tør simpelthen ikke gisne om, hvor meget sne der kommer på nuværende tidspunkt, siger Mette Wagner og tilføjer:

- Grænsefladen mellem regn, slud og sne er meget lille.

Spejlglatte veje

Til gengæld er der garanti for en uge med glatte veje over store dele af landet.

- Man kommer virkelig til at skulle passe på, når man er ude at køre. Det kan blive spejlglat, og vejfolkene får en travl uge, advarer meteorologen.

Samme advarsel er flere af landets politikredse også kommet med gentagne gange de seneste uger.

Temperaturen kommer ugen igennem til at ligge mellem 0 og 9 grader - med de luneste temperaturer sydpå, forudser DMI.

Derudover kan man se frem til både stærk vind - nogle steder potentielt af stormstyrke, regn og solskin.