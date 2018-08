Her finder landmand levende rotte med plante der vokser ud af ryggen

Eksperter mener, at en sojabønne må være faldet ned i et åbent sår og spiret

Skræmmende optagelser, hvor en levende rotte render rundt med en spirende sojaplante, der vokser ud af dens krop, skaber lige nu overskrifter verden over.

Det er landmanden Datar Singh, der tidligere i år såede en række sojabønner på sin grund i Madhya Pradesh-distriktet i Indien, som fortæller, at han for nylig gjorde det sensationelle fund 7. august.

Det skriver blandt andre Deccan Chronicle.

Bønne i åbent sår

Datar Singhs naboer filmede den lille gnaver med den grønne vækst, der vokser ud af nakken, og optagelserne har nu fået flere eksperter til at spekulere i, at en sojabønne måske er faldet ned i et åbent sår på dyret og har slået rødder inde i såret.

Forsker kalder den lille gnaver for 'et mirakel'. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er et mirakel. Selvom planten voksede i regionen omkring nakken, var der ingen skade i hjernen, siger professor A Siddiqui ifølge Daily Mail.

Rotten formodes på optagelsen at være i store smerter, og Datar Singh fjernede straks den spirende sojaplante efter at have taget den med hjem.

Datar Singh udelukker selv, at der kan være tale om nogen, der driver gæk med ham og naboerne. Han mener ligesom eksperterne, at en bønne må have spiret i et sår på rottens ryg.

Se den stakkels rotte, som Datar Singh fandt den, i videoen øverst i artiklen.