Her flytter Ekstra Bladet ind

Onsdag åbner Ekstra Bladet en lokalredaktion i Nordjylland for at være endnu tættere på de lokale beboere, der er ramt af regeringens historiske beslutninger

Hjørring er en af de syv kommuner, som de næste uger er lukket ned. Men det skal ifølge Ekstra Bladet ikke lukke munden på nordjyderne.

Til hverdag rykker Ekstra Bladets lokale medarbejdere ud fra Aalborg, men de kommende dage, bliver Hjørring den nordjyske navle.

Savner fokus

Indlogeret i Jesper Spanners nyrenoverede, men lukkede værtshus, Bjesken, i Strømgade, er Ekstra Bladets medarbejdere klar til at rapportere om dagligdagen bag 'muren'.

- Vi havde lige renoveret hele skidtet og var klar til at åbne i marts, men så kom corona og Danmark lukkede ned. Vi har ikke haft slået dørene op siden, siger iværksætteren, som til dagligt driver flere små virksomheder og udlejer lejligheder.



Der skal fuld fokus på det nedlukkede Nordjylland. Foto: René Schütze

Selvom Ekstra Bladet er at finde i Bjeskens lokaler de kommende dage, betyder det ikke, at værtshuset er åbent. Det er jo forbudt og ølhanerne er lukkede i det midlertidige redaktionslokale. Journalister drikker jo ikke.

- Jeg håber med jeres tilstedeværelse, at der kan komme noget fokus på vores situation heroppe - det er virkeligt hårdt at være nordjyde og især nordjysk erhvervsdrivende. Vi står mange heroppe usikre på fremtiden, siger Jesper Spanner, der tager imod Ekstra Bladets folk med åbne arme og uden at kræve betaling.

- Jeg har sagt, at Poul Madsen i stedet for at betale mig, kan donere til Vendelbohus, som er Hjørring kulturcenter. Om nogen har de virkeligt lidt under corona, og for os er det byens centrum.

En avis i hele landet

Til de, der undrer sig over, at Ekstra Bladet trodser statsministeren og krydser kommunegrænsen, siger Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen:

- I Nordjylland har beboerne lige nu bunker af spørgsmål, som myndighederne ikke svarer på. Uden en kritisk presse tilstede i de nedlukkede kommuner vil kaos fortsætte. Derfor rykker vi til Hjørring for at hjælpe nordjyderne med at få svar.

Hvor og hvornår? Fra onsdag eftermiddag og weekenden igennem vil det være muligt at finde Ekstra Bladets journalister ii Bjeskens lokaler i Hjørring. Adressen er: Strømgade 18, 9800 Hjørring Alle historier er velkomne. Vi kan dog ikke love, at vi kommer til at skrive dem alle sammen - men vi vil gøre vores bedste.

