Her frygter de en hel nation går bankerot

Argentina er i krise. Kæmpe krise.

Et chokerende valgresultat, hvor præsident Mauricio Macri tabte til venstreorienterede Alberto Fernandez og tidligere præsident Cristina Fernandez de Kirschner, har startet en lavine, der endte i et sandt blodbad på aktiemarkedet.

Mandag faldt aktiemarkedet med 48 procent, hvilket er de største fald siden 1950, mens den argentinske møntfod pesos faldt med 15 procent i forhold til dollar-kursen. Tirsdag faldt den med yderligere seks procent.

Et økonomisk mareridt, der har fået folk til at frygte, at Argentina går bankerot.

Ifølge analyseinstituttet IHS Markit er situationen nu så alvor, at der er 72 procents risiko for, at landet vil gå bankerot i løbet af de næste fem år.

Mauricio Macri er i krise efter det seneste valgresultat. Foto: Ritzau Scanpix

Skylder kassen

Årsagen til de voldsomme tab og den alvorlige situation er, at de argentinske investorer frygter, at hvis Alberto Fernandez og Cristina Fernandez de Kirschner kommer til magten, så vil de tilbagerulle en aftale, der er indgået for at tilbagebetale argentinernes gigantiske gæld.

Alene i 2019 skal Argentina betale 15,9 milliarder dollars i gæld, som de skylder, fordi de har lånt penge i udenlandsk valuta. Derudover er 18,6 milliarder dollars bundet op på lån, rente og obligationer.

Derfor valgte den konservative præsident, Mauricio Macri, at indgå en aftale med IMF om en hjælpepakke på 56 milliarder dollars.

Tidligere præsident Cristina Fernandez de Kirchner er pludselig i spil igen. Denne gang som præsidentkandidat Alberto Fernandez højre hånd. Foto: Ritzau Scanpix

Dramatisk skifte

Den frygter investorerne bliver trukket tilbage, hvis Alberto Fernandez og Cristina Fernandez de Kirschner vinder i oktober.

Og så har vi balladen.

- Hvorfor skal man investere i et land, der har totalt mangel på kontinuitet og ingen økonomisk politik. Argentina har mange naturlige resurser og masser mennesker, men landets akilleshæl har været, at deres økonomiske politik ændrer sig dramatisk fra valg til valg, og det skræmmer investorerne.

- Der er absolut ingen kontinuitet, hvad angår tilgangen til den private sektor, siger senior adviser Benjamin Gedan fra Wilson Center til CNN.

Præsidentvalget bliver afgjort 27 oktober.

Alberto Fernandez kan blive Argentinas næste præsident. Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix