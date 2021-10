Især i Østeuropa er smitten på fremmarch de seneste to uger. Flere lande begynder derfor at lukke ned igen

Mens smitten er støt stigende herhjemme, er den anderledes galoperende i en række lande.

Især i den østlige del af Europa er flere lande ramt af en voldsom bølge af coronavirus.

Det gælder blandt andre Letland og Rusland, som i sidste uge annoncerede nedlukninger.

Østeuropa ramt

I Rusland satte man i weekenden en kedelig rekord for flest dødsfald på ét enkelt døgn.

Russerne er nødsaget til at tage andre midler i brug for at få bugt med coronaudbruddet, der særligt hærger i hovedstaden, Moskva. Derfor vil alle ikke-essentielle forretninger lukke fra 28. oktober til 7. november.

Fra mandag skal alle Moskva-borgere over 60 år, som ikke har fået vaccinen, desuden blive hjemme i fire måneder, og Moskvas virksomheder skal lade mindst hver tredje af deres ansatte arbejde hjemmefra.

Sidste forår lød der en advarsel fra WHO til europæerne ...

Her går corona amok: Skal blive hjemme i fire måneder

WHO bekymret

Verdenssundhedsorganisationen WHO oplyser, at der i Europa er registreret en smitteforøgelse på syv procent over den seneste uge.

WHO's Europa-direktør, Hans Kluge, siger, at omkring en tredjedel af indbyggerne i Europa er vaccineret.

- Men vaccinationstakten må øges. Forskellene i vaccinationsgraden mellem forskellige lande må udlignes, pointerer han.

Rusland er det land i Europa, der i absolutte tal har registreret flest coronarelaterede dødsfald - 227.389. Det tal stammer fra den officielle opgørelse, mens det reelle tal menes at være betydeligt højere.

Ser man på tallene i forhold til befolkningsstørrelse, er der dog flere andre europæiske lande med betydeligt højere dødstal.

Helt i top er Bosnien-Hercegovina med 3408 døde per en million indbyggere. Det er på verdensplan kun overgået af Peru med 6150 døde per en million indbyggere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En corona-gravplads i den peruvianske by Arequipa. Peru har været særdeles hårdt ramt gennem pandemien. Foto: Dnis Mayhua/Ritzau Scanpix

Få vaccinerede

I Letland er der de seneste fjorten dage registreret det højeste niveau i landet siden pandemiens begyndelse.

Knap halvdelen af landets 1,9 millioner indbyggere er blevet fuldt vaccineret mod corona.

Nu lukkes alle butikker og virksomheder - med undtagelse af dem, der tilbyder essentielle ydelser.

Landets skoler skal gå tilbage til fjernundervisning, mens folk kun har lov til at forlade hjemmet mellem klokken 20 og klokken 5, hvis de har en særlig grund.

Lande som Ukraine og Rumænien har ligeledes de seneste 14 dage set en stor stigning i smitte, skriver Sky News.