Her går det HELT galt til gigantisk sejrsparade

En legendarisk kampvogn fik en uheldig hovedrolle, da 75-års jubilæet for Panserslaget ved Kursk skulle fejres på russisk grund. Se optrinnet i videoen nedenunder

Egentlig var det meningen, at den legendariske T-34 tank skulle hyldes for sin rolle i den sovjetiske sejr over nazisterne i Panserslaget ved Kursk på 75-årsdagen, der torsdag blev fejret.

Desværre endte den legendariske russer-tank med at få en særdeles uheldig hovedrolle, da det endelig blev T-34'erens tur til at indtage scenen foran titusindvis af tilskuere.

Det skriver Daily Sabay Europe i samarbejde med AP.

Største tank-slag i historien

Ceremonien, der fandt sted torsdag i Kursk i det sydlige Moskva, havde både besøg af den russiske præsident Putin samt en række sovjetiske veteraner, der deltog i slaget.

Slaget, der varede fra juli til august i 1943, markerede den sidste store nazi-offensiv på sovjetisk grund.

Kampene er desuden beskrevet som den største tank-krig i historien og involverede adskillige tusinde tanks på begge sider. Nazisterne led i den forbindelse massive tab, som de efterfølgende aldrig kom sig over.

- Panserslaget ved Kursk var et definitivt vendepunkt i 2. verdenskrig, understregede den russiske præsident ved en tale til arrangementet.

Ingen kom til skade i forbindelse med uheldet.