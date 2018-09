Her går dødsdrom-kørsel helt galt

Det ligger lidt i ordet, at det ikke er helt ufarligt at køre dødsdrom.

At det nemt kan gå, fik kørere og tilskuere at føle på nærmeste hånd, da to motorcykler stødte i cirka ti meters højde og styrtede til jorden under et dødsdrom-show i indiske Surendranagar, beretter Newsflare.

- Den ene af motorcyklerne mistede styringen efter den punkterede, fortæller øjenvidnet Ravinder Aggarwal.

- Motorcyklen fortsatte op mod toppen, hvor publikum stod. Mens føreren kæmpede for at genvinde kontrollen, faldt den ned på en anden motorcykel, der var under den. Se optagelser af ulykken over artiklen.

Det lokale politi er nu ved undersøge uheldet nærmere.

- De fulgte ikke nogen som helst sikkerhedsforanstaltninger, inklusiv at bære hjelm, oplyser en talsmand for politiet.

Ifølge læger slap de to kørere uden alvorlige skader, og de er snart klar til at køre dødsdrom igen, oplyser politiet i Surendranagar.

