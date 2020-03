Her går prisen på håndsprit amok: - Man må få en dårlig smag i munden

Der er rift om håndspritten i de danske supermarkeder og webshops under coronakrisen.

Prisen er på kort tid steget til vejrs, og det har fået folk til tasterne på de sociale medier, hvor flere undrer sig over, hvordan prisen kan være så meget højere.

På hjemmesiden Lomax koster en håndsprit på 125 ml. lige under 100 kroner. Det svarer til omkring 800 kroner for en liter håndsprit.

Hos Bevco, hvor man også sælger sprit, er prisen lige nu 99 kroner for en 250 ml. flaske og 49 for en på 75 ml. Det vil sige omkring 400 kroner for en liter.

På Facebook skriver firmaet selv, at grunden til prisstigningen skyldes, at man lige nu har svært ved at følge med efterspørgslen, og at det har betydet en stigning i pris på ethanol, der bruges til at fremstille spritten.

'Prisen er gået fra en euro pr. liter til fem euro pr. liter', skriver firmaet.

Kontorchef for pesticider og biocider hos Miljøstyelsen, Charlotta Wallensten, fortæller, at det er rigtigt nok, at det kan være svært at følge med efterspørgslen på ethanol.

- Det er sandt, at priserne på ethanol stiger, det er rigtigt. Det hører vi ude fra hele verden, lyder det.

'Jeg kommer ikke til at give varerne væk'

Til Ekstra Bladet fortæller Michael Olesen, der er chief executive officer hos Bevco, at man er kede af prisstigningen.

- Literprisen er helt ublu. Det gør ondt i min sjæl.

Han forklarer, at kostprisen for håndsprit er henholdsvis 30 kroner for den lille og 65 kroner for den store med pakning og emballage og forsendelse.

- Det er en grossist avance på 17 procent, og det synes jeg er helt i orden. Ja, vi sælger dyr håndsprit, vi er trætte af det. Vi har en normal grossist avance, jeg kommer ikke til at give mine varer væk, så kan vi lige så godt lukke forretningen.

Han håber på, at situationen snart harmoniseres, selvom det ikke ser godt ud lige nu.

- Det vi sælger til 100 kroner, kan vi måske gå ned på 25 procent inden for 14 dage, det er mit bedste bud, og det er også vores håb, men under pandemien kommer vi ikke ned på et helt normalt leje.

Håber på samfundssind

Hos Forbrugerrådet Tænk fortæller vicedirektør Vagn Jelsøe, at man som forbruger ikke kan gøre så meget ved priserne på håndsprit.

- Man kan sige, at vi har fri prisdannelse i Danmark. Hvis du vil sælge en liter sødmælk til mange penge, kan du forsøge det. Det er helt normalt, når der er stor efterspørgsel, at prisen stiger. Jeg synes dog ikke, at det er etisk i orden i den nuværende situation.

Han mener, at man skal tage den med sin egen samvittighed, hvis man sætter prisen højere end nødvendigt.

- Jeg synes, man burde må få en dårlig smag i munden, hvis man tænker, det her er en mulighed for at lægge profit på produkterne.

Juraen er der dog ikke noget at gøre ved.

- Man må sætte prisen præcist så højt, som man har lyst til, så længe der ikke er angivet andet i lovgivningen. Men det ville være at vise samfundssind, hvis man afstår fra at udnytte situationen. Det burde man lytte til, når man er producent af noget, der er så efterspurgt.

Ifølge Miljøstyrelsen har ti virksomheder fået tilladelse til at producere ethanol i Danmark, så man bedre kan møde efterspørgslen i samfundet.